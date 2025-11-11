Свириденко анонсувала перші рішення для перезапуску "Енергоатому"

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

У вівторок, 11 листопада, Уряд ухвалив низку рішень для перезапуску НАЕК "Енергоатом". Повноваження нинішньої Наглядової ради компанії були достроково припинені.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Пост Юлії Свириденко. Фото: скриншот

Перші рішення для перезапуску НАЕК "Енергоатом"

За словами Свириденко, у 2023 році розпочалася корпоративна реформа "Енергоатому", і за конкурсом був обраний склад Наглядової ради. Саме цей орган має повноту повноважень — від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії. Уряд наголошує, що не втручався в роботу ради, однак вона повинна нести відповідальність за стан справ у компанії.

Свириденко додала, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства упродовж тижня має підготувати та подати на затвердження Уряду новий склад Наглядової ради. Його завдання — швидко перезапустити керівництво "Енергоатому", провести повний аудит компанії та забезпечити всебічну співпрацю з правоохоронними органами у розслідуванні можливих корупційних фактів.

Крім того, прем’єр доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит компанії, включно з перевіркою закупівель. Очікується, що результати аудиту будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам для подальших дій.

Нагадаємо, що Тимофій Милованов повідомив про своє рішення піти з посади члена Наглядової ради НАЕК "Енергоатом" на тлі розслідування, яке проводить НАБУ.

До цього НАБУ розпочало операцію з викриття корупції у сфері енергетики — мовиться й про "Енергоатом".

Пізніше з’явилася інформація, що у державній компанії "Енергоатом" планується проведення позачергового засідання Наглядової ради у зв’язку з розслідуванням, яке виявило можливі масштабні корупційні схеми в діяльності компанії.