Чи стоїть Іран за атакою на літак FlyDubai: заява Нетаньягу

Беньямін Нетаньягу. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Влада Ізраїлю ретельно стежить за розслідуванням спроби знищити літак FlyDubai та розглядає версію про іранський слід. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив про арешт другого пілота в Саудівській Аравії. Ізраїль перевірить можливих спільників зловмисника, проте остаточні висновки робити зарано.

Про це він висловився в етері телеканалу Fox News, передає Новини.LIVE.

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Нетаньягу розкрив нові подробиці про спробу теракту на літаку

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в ефірі телеканалу Fox News розкрив деталі інциденту на рейсі з Дубая. Зловмисник намагався розбити літак, однак пасажир зумів відтягнути його від штурвала. Наразі саудівські слідчі з'ясовують, чи координувався напад спецслужбами Ірану або його проксі.

"Послухайте, під час рейсу з Дубая до Ізраїлю, коли літак наближався до Ізраїлю, один із пілотів напав на іншого. Очевидно, він ударив його ножем або сокирою. Той сильно стікав кров’ю. Літак почав виходити з-під контролю та різко втрачати висоту", — розповів в ефірі Fox News глава ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу.

За штурвалом у цей момент перебував громадянин Індії, який прийняв на себе основний удар і отримав критичні ушкодження.

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"Пілот, який перебував за штурвалом, був індійцем і отримав дуже тяжкі поранення. Думаю, зараз він бореться за своє життя. Але вчинок неймовірної мужності дозволив йому відкрити двері до кабіни пілотів", — зазначив Нетаньягу.

Через втрату контролю лайнер увійшов у стрімке піке, пролетівши вниз 18 тисяч футів. У салоні, де перебували 174 пасажири, зокрема 30 дітей, почалася масштабна паніка.

Ключову роль у відверненні катастрофи відіграв цивільний ізраїльтянин на ім'я Янів, який сидів на 16-му ряду разом зі своєю родиною. Побачивши відчинені двері, чоловік кинувся на допомогу. Через сильну турбулентність та крен літака він збив ноги в зоні бортпровідників, але зміг підвестися, коли машина на мить стабілізувалася у повітряній ямі. Забігши всередину, Янів побачив, як нападник намагається вивести з ладу навігаційні прилади. Пасажир ззаду вхопив зловмисника, відтягнув його, зайняв крісло і потягнув штурвал на себе.

Згодом до кабіни прорвалися ще один ізраїльтянин і член екіпажу, які остаточно скрутили нападника. Закінчив стабілізацію повітряного судна резервний екіпаж, який летів цим же рейсом серед звичайних пасажирів.

Відповідаючи на запитання про можливу координацію нападу з боку Ірану, Нетаньягу застеріг від передчасних заяв.

"Поки що зарано це говорити. Нападник-пілот зараз перебуває під слідством у Саудівській Аравії. Думаю, його передадуть Об'єднаним Арабським Еміратам, звідки він походить або принаймні звідки вилетів. Ми стежитимемо за розслідуванням і, можливо, також братимемо в ньому участь", — сказав прем'єр.

Водночас лідер Ізраїлю підкреслив, що Тегеран разом зі своїми сателітами з ХАМАС та "Хезболли" відкрито планує диверсії проти ізраїльтян напередодні виборів, призначених на жовтень.

Окрему увагу прем'єр приділив непослідовній позиції європейських партнерів. Нетаньягу різко розкритикував владу Великої Британії за запровадження обмежень проти Ізраїлю після отримання стратегічних попереджень.

"Ми передали британцям розвіддані про те, що готується напад і що за ним стоїть Іран. І практично наступного дня вони запровадили санкції проти нас. Це просто божевілля", — наголосив очільник ізраїльського кабінету, додавши, що Захід демонструє слабкість перед ісламістською загрозою, а вчинок деяких делегацій в ООН під час його виступу був відвертим проявом боягузства.

Новини.LIVE повідомляли, що спроба захоплення пасажирського лайнера Flydubai, що прямував 30 вересня з Дубая до Тель-Авіва зі 180 людьми на борту, була офіційно кваліфікована Ізраїлем як джихадистський теракт. За словами міністра оборони Ісраеля Каца, ініціатором нападу став другий пілот.

Від неминучої катастрофи борт врятувала блискавична та скоординована реакція пасажирів. Група у складі ізраїльтянина, українця та росіянина змогла силоміць прорватися до кабіни, знешкодити терориста й перебрати керування судном на себе. Прикметно, що один з учасників порятунку згодом розповів журналістам, що розібратися в базових принципах пілотування йому допомогли знання, отримані з телевізійних шоу.