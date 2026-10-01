Стоит ли Иран за атакой на самолет FlyDubai: заявление Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Эдуардо Муньос

Власти Израиля тщательно следят за расследованием попытки уничтожить самолет FlyDubai и рассматривают версию об иранском следе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об аресте второго пилота в Саудовской Аравии. Израиль проверит возможных сообщников злоумышленника, однако делать окончательные выводы пока рано.

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, передает Новини.LIVE.

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Нетаньяху раскрыл новые подробности о попытке теракта на самолете

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире телеканала Fox News раскрыл подробности инцидента на рейсе из Дубая. Злоумышленник пытался разбить самолет, однако пассажир сумел оттащить его от штурвала. В настоящее время саудовские следователи выясняют, координировалось ли нападение спецслужбами Ирана или его прокси.

"Послушайте, во время рейса из Дубая в Израиль, когда самолет приближался к Израилю, один из пилотов напал на другого. По всей видимости, он ударил его ножом или топором. Тот сильно истекал кровью. Самолет начал выходить из-под контроля и резко терять высоту", — рассказал в эфире Fox News глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

За штурвалом в этот момент находился гражданин Индии, который принял на себя основной удар и получил критические ранения.

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"Пилот, находившийся за штурвалом, был индийцем и получил очень тяжелые ранения. Думаю, сейчас он борется за свою жизнь. Но поступок невероятного мужества позволил ему открыть дверь в кабину пилотов", — отметил Нетаньяху.

Из-за потери управления лайнер вошёл в стремительное пике, пролетев вниз на 18 тысяч футов. В салоне, где находились 174 пассажира, в том числе 30 детей, началась массовая паника.

Ключевую роль в предотвращении катастрофы сыграл израильский гражданский пассажир по имени Янив, который сидел в 16-м ряду вместе со своей семьёй. Увидев открытые двери, мужчина бросился на помощь. Из-за сильной турбулентности и крена самолета он поскользнулся в зоне бортпроводников, но смог подняться, когда самолет на мгновение стабилизировался в воздушной яме. Вбежав внутрь, Янив увидел, как нападавший пытается вывести из строя навигационные приборы. Пассажир сзади схватил злоумышленника, оттащил его, занял кресло и потянул штурвал на себя.

Впоследствии в кабину прорвались ещё один израильтянин и член экипажа, которые окончательно обезвредили нападавшего. Стабилизацию воздушного судна завершил резервный экипаж, летевший этим же рейсом среди обычных пассажиров.

Отвечая на вопрос о возможной координации нападения со стороны Ирана, Нетаньяху предостерег от преждевременных заявлений.

"Пока рано об этом говорить. Нападавший-пилот сейчас находится под следствием в Саудовской Аравии. Думаю, его передадут Объединённым Арабским Эмиратам, откуда он родом или, по крайней мере, откуда вылетел. Мы будем следить за расследованием и, возможно, также примем в нем участие", — сказал премьер.

В то же время лидер Израиля подчеркнул, что Тегеран вместе со своими сателлитами из ХАМАС и «Хезболлы» открыто планирует диверсии против израильтян в преддверии выборов, назначенных на октябрь.

Особое внимание премьер уделил непоследовательной позиции европейских партнеров. Нетаньяху резко раскритиковал власти Великобритании за введение ограничений против Израиля после получения стратегических предупреждений.

"Мы передали британцам разведданные о том, что готовится нападение и что за ним стоит Иран. И практически на следующий день они ввели санкции против нас. Это просто безумие", — подчеркнул глава израильского кабинета, добавив, что Запад демонстрирует слабость перед исламистской угрозой, а поведение некоторых делегаций в ООН во время его выступления было откровенным проявлением трусости.

Новини.LIVE сообщали, что попытка захвата пассажирского лайнера Flydubai, следовавшего 30 сентября из Дубая в Тель-Авив со 180 людьми на борту, была официально квалифицирована Израилем как джихадистский теракт. По словам министра обороны Израиля Каца, инициатором нападения стал второй пилот.

От неминуемой катастрофы самолет спасла молниеносная и скоординированная реакция пассажиров. Группа в составе израильтянина, украинца и россиянина смогла силой прорваться в кабину, обезвредить террориста и взять управление самолетом на себя. Примечательно, что один из участников спасательной операции впоследствии рассказал журналистам, что разобраться в базовых принципах пилотирования ему помогли знания, полученные из телевизионных шоу.