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Головна Новини дня Ізраїль офіційно визнав геноцид вірменської нації

Ізраїль офіційно визнав геноцид вірменської нації

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 18:36
Уряд Ізраїлю визнав геноцид вірмен у Османській імперії
Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun/Pool

Кабмін Ізраїлю ухвалив рішення про визнання геноциду вірменського народу під час Першої світової війни. Міністр закордонних справ Гідеон Саар заявив, що країна виконала моральний обов'язок перед історичною правдою. Уряд проголосувавза це на тлі сильного погіршення відносин із Туреччиною, а далі документ має пройти через ратифікацію у парламенті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву глави МЗС Ізраїлю Гідеона Саара.

Позиція керівника МЗС

Масові депортації та вбивства вірмен-християн відбувалися в Османській імперії з весни 1915 року до осені 1916 року. Меморіальний музей Холокосту в США оцінює кількість загиблих від 664 тисяч до 1,2 мільйона людей.

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Повідомлення Гідеона Саара у соцмережі X. Фото: скріншот

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, який став ініціатором відповідної резолюції, підкреслив, що країна стала 33-ю у світі, хто визнав цю трагедію.

"Ніколи не пізно вчинити правильно. Ізраїль приєднується до 32 країн, які виконали свій моральний обов’язок, визнавши історичну правду", — наголосив він.

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Відносини з Туреччиною

Водночас влада Туреччини повністю відкидає заклики визнати ці масові вбивства геноцидом.

Зараз відносини між Туреччиною та Ізраїлем залишаються складними з 2023 року через війну в Секторі Гази.

Урядову резолюцію тепер відправлять депутатам, щоб вони провели остаточне голосування в ізраїльському Кнесеті.

Раніше Новини.LIVE писали, що прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу буде змушений погодитися з будь-якою угодою, яку США укладуть з Іраном. За словами Дональда Трампа, саме Вашингтон визначає ключові рішення в цьому процесі.  

Також ми повідомляли, що Ізраїль відмовився розвантажувати судно з краденим зерном з України. В МЗС подякували за таку позицію. Андрій Сибіга наголосив, що це свідчить про ефективність юридичних та дипломатичних зусиль України. 

Туреччина Ізраїль геноцид
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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