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Главная Новости дня Израиль официально признал геноцид армянского народа

Израиль официально признал геноцид армянского народа

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Дата публикации 28 июня 2026 18:36
Правительство Израиля признало геноцид армян в Османской империи
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun/Pool

Кабмин Израиля принял решение о признании геноцида армянского народа во время Первой мировой войны. Министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что страна выполнила моральный долг перед исторической правдой. Правительство проголосовало за это на фоне резкого ухудшения отношений с Турцией, а далее документ должен пройти ратификацию в парламенте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы МИД Израиля Гидеона Саара.

Позиция главы МИД

Массовые депортации и убийства армян-христиан происходили в Османской империи с весны 1915 года до осени 1916 года. Мемориальный музей Холокоста в США оценивает число погибших от 664 тысяч до 1,2 миллиона человек.

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Сообщение Гидеона Саара в соцсети X. Фото: скриншот

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, который выступил инициатором соответствующей резолюции, подчеркнул, что страна стала 33-й в мире, признавшей эту трагедию.

"Никогда не поздно поступить правильно. Израиль присоединяется к 32 странам, которые выполнили свой моральный долг, признав историческую правду", — подчеркнул он.

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Отношения с Турцией

В то же время власти Турции полностью отвергают призывы признать эти массовые убийства геноцидом.

В настоящее время отношения между Турцией и Израилем остаются сложными с 2023 года из-за войны в секторе Газа.

Правительственную резолюцию теперь направят депутатам, чтобы они провели окончательное голосование в израильском Кнессете.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден согласиться с любым соглашением, которое США заключат с Ираном. По словам Дональда Трампа, именно Вашингтон принимает ключевые решения в этом процессе.

Также мы сообщали, что Израиль отказался разгружать судно с похищенным зерном из Украины. В МИД поблагодарили за такую позицию. Андрей Сибига подчеркнул, что это свидетельствует об эффективности юридических и дипломатических усилий Украины.

Турция Израиль геноцид
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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