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Головна Новини дня Із квітами та сльозами: літня українка зустріла полонених

Із квітами та сльозами: літня українка зустріла полонених

Ua
24 жовтня 2026 02:50
Ексклюзив
Жінка з букетом квітів прийшла зустрічати військовополонених кадр із відео
Жінка, яка принесла на зустріч зі звільненими з полону квіти. Фото: кадр із відео

У п'ятницю, 23 жовтня, відбувся черговий обмін військополоненими. На Батьківщину повернулися 270 українців. Серед них є захисники Маріуполя, які провели в неволі понад 4,5 року. Літня жінка прийшла зустрічати звільнених, тримаючи в руках квіти.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець. 

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Як українка зустрічала полонених 

Жінка похилого віку, дивлячись на автобуси, у яких їхали звільнені українські полонені, не стримувала сліз. 

"Хлопчики нам махають ручечками, а в нас сльози… Я не знаю, як матерям це пережити, як їхнім сім’ям. Господи, щоб усі вони були живенькі, щоб усі повернулися додому", — зазначила українка.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на президента Володимира Зеленського повідомляв, що 23 жовтня Україна повернула з російського полону 270 людей. З неволі звільнили військовослужбовців Нацгвардії, зокрема бійців "Азова", прикордонників, військових моряків, представників територіальної оборони, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту. Крім того, додому повернули дев’ятьох цивільних.

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Також Новини.LIVE з посиланням на речника ГУР Міноборони та заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова писав, що від початку повномасштабного вторгнення з полону звільнили майже десять тисяч людей. Наразі відомо про дев'ять тисяч 996 звільнених. Серед тих, кого повернули на Батьківщину, є як українці, так і іноземці.

армія полонені війна в Україні військовослужбовці обмін полоненими
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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