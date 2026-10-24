Женщина, которая принесла цветы на встречу с освобожденными из плена. Фото: кадр из видео

В пятницу, 23 октября, состоялся очередной обмен военнопленными. На Родину вернулись 270 украинцев. Среди них есть защитники Мариуполя, которые провели в плену более 4,5 лет. Пожилая женщина пришла встречать освобожденных, держа в руках цветы.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Как украинка встречала пленных

Глядя на автобусы, в которых ехали освобожденные украинские пленные, женщина не сдерживала слез.

"Мальчики нам машут ручками, а у нас слезы… Я не знаю, как матерям это пережить, как их семьям. Господи, чтобы все они были живы, чтобы все вернулись домой," — сказала украинка.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента Владимира Зеленского сообщал, что 23 октября Украина вернула из российского плена 270 человек. Освободили военнослужащих Нацгвардии, пограничников, военных моряков, представителей территориальной обороны, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта. Кроме того, домой вернули девятерых гражданских.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря ГУР Минобороны и заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова писал, что с начала полномасштабного вторжения из плена освободили почти десять тысяч человек. На данный момент известно о девяти тысячах 996 освобожденных. Среди тех, кого вернули на Родину, есть как украинцы, так и иностранцы.