ГУР України розширило напрямки роботи — заява Андрія Юсова

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE

Воєнна розвідка України за час повномасштабної війни пройшла масштабну трансформацію й сьогодні виконує значно ширший спектр завдань, ніж на початку вторгнення Росії.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

ГУР МО України значно розширило спектр роботи за час війни

За його словами, діяльність воєнної розвідки давно вийшла за межі класичної агентурної роботи. Кількість бойових підрозділів ГУР істотно зросла, а самі підрозділи стали багатофункціональними та залучаються до виконання різних типів операцій.

"Значно масштабувалися і нові напрямки, і сьогодні головне управління розвідки – це не лише агентурна робота і бойових підрозділів, але і бойових підрозділів стало більше, вони стали більш багатофункціональними і працювати над виконанням різних завдань. Але це також і окрема робота над безпілотними системами, це далекобійні удари, це власні технологічні розробки, це космічна розвідка, це величезний блок, який стосується кібернапрямку, це все сьогодні головне управління розвідки", — заявив Андрій Юсов.

Речник ГУР також підкреслив, що з початку повномасштабного вторгнення українська воєнна розвідка, як і загалом сили безпеки й оборони, стала чисельнішою, ефективнішою та технологічно потужнішою. Це, за його словами, безпосередньо впливає на результативність операцій і робить діяльність розвідки значно відчутнішою для противника.

також Андрій Юсов назвав головну проблему у веденні переговорів з Росією та відповів, чи може закінчитися війна у 2026 році.