Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Юсов рассказал, как изменилась работа ГУР во время войны

Юсов рассказал, как изменилась работа ГУР во время войны

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 07:30
ГУР Украины расширило направления работы — заявление Андрея Юсова
Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов. Фото: Новости.LIVE

Военная разведка Украины за время полномасштабной войны прошла масштабную трансформацию и сегодня выполняет значительно более широкий спектр задач, чем в начале вторжения России.

Об этом заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Реклама
Читайте также:

ГУР МО Украины значительно расширило спектр работы за время войны

По его словам, деятельность военной разведки давно вышла за пределы классической агентурной работы. Количество боевых подразделений ГУР существенно возросло, а сами подразделения стали многофункциональными и привлекаются к выполнению различных типов операций.

"Значительно масштабировались и новые направления, и сегодня главное управление разведки — это не только агентурная работа и боевых подразделений, но и боевых подразделений стало больше, они стали более многофункциональными и работать над выполнением различных задач. Но это также и отдельная работа над беспилотными системами, это дальнобойные удары, это собственные технологические разработки, это космическая разведка, это огромный блок, который касается кибернаправления, это все сегодня главное управление разведки", — заявил Андрей Юсов.

Спикер ГУР также подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения украинская военная разведка, как и в целом силы безопасности и обороны, стала более многочисленной, эффективной и технологически мощной. Это, по его словам, непосредственно влияет на результативность операций и делает деятельность разведки значительно более ощутимой для противника.

Напомним, также Андрей Юсов назвал главную проблему в ведении переговоров с Россией и ответил, может ли закончиться война в 2026 году.

разведка Кирилл Буданов война в Украине ГУР Андрей Юсов
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации