ГУР Украины расширило направления работы — заявление Андрея Юсова

Военная разведка Украины за время полномасштабной войны прошла масштабную трансформацию и сегодня выполняет значительно более широкий спектр задач, чем в начале вторжения России.

Об этом заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

ГУР МО Украины значительно расширило спектр работы за время войны

По его словам, деятельность военной разведки давно вышла за пределы классической агентурной работы. Количество боевых подразделений ГУР существенно возросло, а сами подразделения стали многофункциональными и привлекаются к выполнению различных типов операций.

"Значительно масштабировались и новые направления, и сегодня главное управление разведки — это не только агентурная работа и боевых подразделений, но и боевых подразделений стало больше, они стали более многофункциональными и работать над выполнением различных задач. Но это также и отдельная работа над беспилотными системами, это дальнобойные удары, это собственные технологические разработки, это космическая разведка, это огромный блок, который касается кибернаправления, это все сегодня главное управление разведки", — заявил Андрей Юсов.

Спикер ГУР также подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения украинская военная разведка, как и в целом силы безопасности и обороны, стала более многочисленной, эффективной и технологически мощной. Это, по его словам, непосредственно влияет на результативность операций и делает деятельность разведки значительно более ощутимой для противника.

