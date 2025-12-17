Андрій Юсов назвав головну перешкоду у переговорах з Росією — відео

Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна

Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов висловився про перешкоди у ведені переговорного процесу з Росією. За його словами, країна-агресорка зневажає міжнародними правилами ведення війни та перемовин.

Про це речник ГУР сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Юсов назвав головну складність у роботі з РФ

За словами посадовця, найбільшим викликом у взаємодії з Росією є її системне ігнорування міжнародного права та правил ведення війни.

"Найскладніше в роботі з Росією — це сама Росія. Багато хто у світі думає, що йдеться про якісь правила війни та цивілізовані підходи. Але ми побачили, що у 21 столітті можна абсолютно ігнорувати міжнародні підходи та міжнародне право, Женевські конвенції та гуманітарне право. Казати на "чорне" "біле", використовуючи положення в ООН. Якби не було складно, процес триває і є результат", — сказав Юсов.

Він також відмітив, що попри складнощі, Україна продовжує повертати своїх громадян додому.

"Понад сім тисяч українців — і цивільні, і військові — за різними форматами домовленостей повернулися додому до своїх родин. Ця робота триває і додому має повернутися кожен і кожна", — наголосив речник ГУР.

