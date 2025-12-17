Видео
Главная Новости дня Юсов назвал главное препятствие в переговорах с Россией

Юсов назвал главное препятствие в переговорах с Россией

Дата публикации 17 декабря 2025 20:46
Андрей Юсов назвал главное препятствие в переговорах с Россией — видео
Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов высказался о препятствиях в ведении переговорного процесса с Россией. По его словам, страна-агрессор пренебрегает международными правилами ведения войны и переговоров.

Об этом представитель ГУР сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Юсов назвал главную сложность в работе с РФ

По словам чиновника, самым большим вызовом во взаимодействии с Россией является ее системное игнорирование международного права и правил ведения войны.

"Самое сложное в работе с Россией — это сама Россия. Многие в мире думают, что речь идет о каких-то правилах войны и цивилизованных подходах. Но мы увидели, что в 21 веке можно абсолютно игнорировать международные подходы и международное право, Женевские конвенции и гуманитарное право. Говорить на "черное" "белое", используя положения в ООН. Если бы не было сложно, процесс продолжается и есть результат", — сказал Юсов.

Он также отметил, что несмотря на сложности, Украина продолжает возвращать своих граждан домой.

"Более семи тысяч украинцев — и гражданские, и военные — по разным форматам договоренностей вернулись домой к своим семьям. Эта работа продолжается и домой должен вернуться каждый и каждая", — подчеркнул спикер ГУР.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия не стремится к миру и готовится к году войны.

А также в ГУР рассказали, состоится ли обмен пленными до Рождества.

россия переговоры война в Украине ГУР Андрей Юсов
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
