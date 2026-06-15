Юрій Ігнат спростував російський фейк про удар Patriot по Лаврі

Юрій Ігнат. Фото: ПС ЗСУ

Російські пропагандисти звинуватили українських військових в ударі зенітною ракетою Patriot по Києво-Печерській лаврі, хоча святиню атакував ворожий безпілотник типу "Шахед". Наразі деталі його точної траєкторії руху встановлюють фахівці.

Про це в ефірі Ранок.LIVE ексклюзивно заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Росія намагається перекинути вину на Україну щодо атаки по Києво-Печерській Лаврі

Російські пропагандистські ресурси та телеграм-канали оперативно поширили чергову дезінформацію, звинувативши сили протиповітряної оборони України у руйнуванні Києво-Печерської лаври. Російські пропагандистські медіа стверджують, нібито по релігійній святині поцілила ракета американського комплексу Patriot.

За його словами, окупанти запустили цей фейк миттєво, коли правдиві відомості про подію ще навіть достеменно не встигли з'явитися в українському інформаційному просторі. Юрій Ігнат вказав, що брехня кремлівських ЗМІ традиційно орієнтована на внутрішнього російського слухача, а також розрахована на європейських партнерів України з метою дискредитації Збройних Сил.

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Насправді ж у Лавру влучив саме ударний безпілотник окупантів. Військові Повітряних Сил зафіксували ворожу повітряну ціль на своїх радіолокаційних моніторах під час бойової роботи, проте для з'ясування усіх обставин та точного маршруту БпЛА безпосередньо перед моментом вибуху знадобиться додаткова інформація.

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Юрій Ігнат зазначив, що наразі на місці інциденту працюють профільні слідчі групи, які збирають та документують речові докази для підготовки офіційних заяв. Фахівці планують детально дослідити записи з навколишніх камер відеоспостереження, а також розраховують на свідчення очевидців, які безпосередньо бачили політ "Шахеда".

"Офіційно, це "Шахед", він влучив, власне, туди. Те, що показують їхні медіа і Телеграм-канали, коли ще навіть нічого не з'явилося, так достеменно відомо навіть в нашому інфопроторі. Вони вже взяли ракету Patriot, яка збила "Циркон" сьогодні, мабуть. Показали на своїх, власне, пропагандистських ресурсах, що це ми Петріотом ударили по Лаврі. Чергова брехня для російського слухача, ну і розрахована, мабуть, для європейських партнерів", — сказав Юрій Ігнат.

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Новини.LIVE висвітлювали раніше, що масована атака крилатих ракет та безпілотників на Київ у ніч проти 15 червня завершилася трагічними руйнуваннями в історичному серці столиці. Російські терористи вдарили по Києво-Печерській лаврі. Ударний БпЛА "Шахед" пробив Стефанівський приділ та підпалив дах Успенського собору. Силами рятувальників вогонь на площі 800 кв. м було приборкано, проте конструкції зазнали глибоких дір і провалів, а внутрішні приміщення затопило під час гасіння.

Повторні прильоти пошкодили оборонну систему Верхньої лаври, зокрема Башту Іоанна Кушника, та підпалили сусідній "Мистецький арсенал". Музейники та духовенство встигли провести евакуацію сакральних предметів та стародавніх ікон. Наразі територія комплексу ізольована й закрита для експертизи.

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Глава держави Володимир Зеленський провів виїзне засідання безпосередньо на території понівеченої Лаври, обговоривши з керівництвом заповідника плани невідкладної консервації будівель. МЗС України в особі Андрія Сибіги вже готує офіційне звернення до ЮНЕСКО, оскільки Росія вкотре порушила Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей. Керівництво Офісу президента назвало нічну атаку на 975-річну пам'ятку світового християнства свідомим злочином проти людства і закликало партнерів до максимального посилення санкційного та оборонного тиску на Кремль.