Юрий Игнат опроверг российский фейк об ударе Patriot по Лавре

Юрий Игнат. Фото: ВВС ВСУ

Российские пропагандисты обвинили украинских военных в ударе зенитной ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре, хотя святыню атаковал вражеский беспилотник типа «Шахед». В настоящее время специалисты устанавливают детали его точной траектории движения.

Об этом в эфире Ранок.LIVE эксклюзивно заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Россия пытается переложить вину на Украину за атаку на Киево-Печерскую Лавру

Российские пропагандистские ресурсы и телеграм-каналы оперативно распространили очередную дезинформацию, обвинив силы противовоздушной обороны Украины в разрушении Киево-Печерской лавры. Российские пропагандистские СМИ утверждают, что по религиозной святыне попала ракета американского комплекса Patriot.

По его словам, оккупанты запустили этот фейк мгновенно, когда достоверные сведения о событии еще даже не успели появиться в украинском информационном пространстве. Юрий Игнат указал, что ложь кремлевских СМИ традиционно ориентирована на внутреннего российского слушателя, а также рассчитана на европейских партнеров Украины с целью дискредитации Вооруженных Сил.

На самом деле же в Лавру попал именно ударный беспилотник оккупантов. Военные Воздушных Сил зафиксировали вражескую воздушную цель на своих радиолокационных мониторах во время боевой работы, однако для выяснения всех обстоятельств и точного маршрута БПЛА непосредственно перед моментом взрыва понадобится дополнительная информация.

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Юрий Игнат отметил, что в настоящее время на месте инцидента работают профильные следственные группы, которые собирают и документируют вещественные доказательства для подготовки официальных заявлений. Специалисты планируют детально изучить записи с окружающих камер видеонаблюдения, а также рассчитывают на показания очевидцев, которые непосредственно видели полет «Шахеда».

«Официально, это «Шахед», он попал, собственно, туда. То, что показывают их СМИ и Telegram-каналы, когда еще даже ничего не появилось, так точно известно даже в нашем инфопространстве. Они уже взяли ракету Patriot, которая сбила «Циркон» сегодня, видимо. Показали на своих, собственно, пропагандистских ресурсах, что это мы «Патриотом» ударили по Лавре. Очередная ложь для российского слушателя, ну и рассчитанная, видимо, на европейских партнеров», — сказал Юрий Игнат.

Новини.LIVE ранее сообщали, что массированная атака крылатых ракет и беспилотников на Киев в ночь на 15 июня завершилась трагическими разрушениями в историческом сердце столицы. Российские террористы нанесли удар по Киево-Печерской лавре. Ударный БпЛА «Шахед» пробил Стефановский придел и поджег крышу Успенского собора. Силами спасателей огонь на площади 800 кв. м был потушен, однако конструкции получили глубокие дыры и провалы, а внутренние помещения были затоплены во время тушения.

Повторные удары повредили оборонительную систему Верхней лавры, в частности Башню Иоанна Кушника, и подожгли соседний «Мистецький арсенал». Музейные работники и духовенство успели провести эвакуацию сакральных предметов и старинных икон. В настоящее время территория комплекса изолирована и закрыта для экспертизы.

Глава государства Владимир Зеленский провел выездное заседание непосредственно на территории разрушенной Лавры, обсудив с руководством заповедника планы неотложной консервации зданий. МИД Украины в лице Андрея Сибиги уже готовит официальное обращение в ЮНЕСКО, поскольку Россия в очередной раз нарушила Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей. Руководство Офиса президента назвало ночную атаку на 975-летний памятник мирового христианства сознательным преступлением против человечества и призвало партнеров к максимальному усилению санкционного и оборонного давления на Кремль.