Пожежа після удару по Бахрейну. Фото: кадр із відео

У суботу, 21 листопада, Тегеран завдав удару по цивільному промисловому об'єкту в Бахрейні. Спалахнула пожежа. Іранці стверджують, що хотіли вдарити по двох американських військових базах.

Про це з посиланням на The Times of Israel передає Новини.LIVE.

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Що відомо про удар Ірану по Бахрейну

Міністерство внутрішніх справ Бахрейну зазначило, що перед обстрілом влада попередила місцевих жителів про загрозу та закликала їх пройти до бомбосховищ. На місці обстрілу працюють рятувальники цивільної оборони.

Унаслідок атаки є матеріальні збитки, тому що зазнала пошкоджень інфраструктура. Жертв і постраждалих немає.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що не планував бити по цивільних об'єктах — цілями були американський стратегічний військово-повітряний об'єкт Шейх-Іса та район базування ВМС США Аль-Джуфейр, де розміщається штаб-квартира П'ятого американського флоту. Іранці пояснили цей удар бажанням помститися американцям за атаки.

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Про те, яку зброю застосували для удару, чи є влучання по базах і втрати серед американських військових — іранська сторона не розповіла.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на президент США Дональда Трампа повідомляв, що американці не планують просити Пекін чи Москву про посередництво для завершення війни з Іраном. Американський лідер заявив, що Тегеран сам уже прагне мирної угоди. Іран, за його словами, зазнав нищівної поразки: утратив флот, авіацію, ППО і майже всі ракети.

Також Новини.LIVE з посиланням на Israel Hayom писав, що іранці планують атакувати дронами президента США Дональда Трампа та представників його адміністрації. Відповідні дані оприлюднив Моссад. Під час публічних виступів американського лідера застосовують додаткові заходи безпеки.