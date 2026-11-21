Пожар после удара по Бахрейну. Фото: кадр из видео

В субботу, 21 ноября, Тегеран нанес удар по гражданскому промышленному объекту в Бахрейне. Возник пожар. Иранцы утверждают, что хотели нанести удар по двум американским военным базам.

Об этом со ссылкой на The Times of Israel сообщает Новини.LIVE.

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Что известно об ударе Ирана по Бахрейну

Министерство внутренних дел Бахрейна отметило, что перед обстрелом власти предупредили местных жителей об угрозе и призвали их пройти в бомбоубежища. На месте обстрела работают спасатели гражданской обороны.

В результате атаки есть материальные убытки, потому что получила повреждения инфраструктура. Жертв и пострадавших нет.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что не планировал бить по гражданским объектам — целями были американский стратегический военно-воздушный объект Шейх-Иса и район базирования ВМС США Аль-Джуфейр, где расположена штаб-квартира Пятого американского флота. Иранцы объяснили этот удар желанием отомстить американцам за атаки.

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О том, какое оружие применили для нанесения удара, были ли попадания по базам и есть ли потери среди американских военных — иранская сторона не сообщила.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента США Дональда Трампа сообщал, что американцы не планируют просить Пекин или Москву о посредничестве для завершения войны с Ираном. Американский лидер заявил, что Тегеран сам уже стремится к мирному соглашению. Иран, по его словам, потерпел сокрушительное поражение: лишился флота, авиации, ПВО и почти всех ракет.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Israel Hayom писал, что иранцы планируют атаковать дронами президента США Дональда Трампа и представителей его администрации. Соответствующие данные обнародовал Моссад. Во время публичных выступлений американского лидера принимают дополнительные меры безопасности.