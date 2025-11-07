Інвестиції в оборонку України переходять у нову фазу -- деталі від Майкла Друкмана

Військова техніка. Фото: командування Сухопутних військ

Інвестиції в оборонну промисловість України переходять у новий етап — виробництво з партнерами ЄС стає серійним завдяки локалізації та чітким механізмам повторних замовлень. Trident Forward допомагає швидко проходити шлях від вибору майданчика до укладання контракту.

Про це повідомив засновник і керівний директор Trident Forward, член дорадчої ради програми Ukraine Cities Partnership (UCP) Фонду Маршалла США (GMF US) Майкл Друкман у колонці Новини.LIVE.

Україна із високою швидкістю вирощує локальні лінії боєприпасів та безпілотних систем. Євроатлантичні партнери прискорюють спільне виробництво через датські, британські та французькі рамки.

Однак складні ділянки (високорівнева протиповітряна оборона та двигунні підсистеми) досі потребують більш глибокого планування та доступу до технологій

Водночас загальна динаміка зсувається в бік "виробляй в Україні". Показовий приклад — спільне виробництво великокаліберних снарядів CSG із "Українською бронею" (Ukrainian Armor) в Україні.

Сумісність і тестування в бою

Щоб техніка якнайшвидше надійшла до війська, необхідно оперативно підтвердити її сумісність і надійність.

Українські розробники відпрацювали цикл "перевір на фронті — удоскональ зараз". Головне — не гаяти часу партнерів і мати чіткий, реалістичний шлях до валідації.

Тепер цей процес вимірюється тижнями, а не роками, адже виробники технологій подвійного призначення спільно з підрозділами на передовій проходять бойові етапи перевірки та готуються до серійного виробництва.

Коли техніка проходить випробування в полі, постає ключове завдання — перевести малі партії у стабільні серійні закупівлі.

Найефективніше це вдається через багаторічні рамкові угоди та спільні закупівлі за участі інституцій на зразок IFU чи EDA.

Датська програма прямих придбань і ініціатива "Зброя Перемоги" вже демонструють, як випробувані рішення входять у планові графіки поставок. Trident Forward відстежує реальні механізми повторних замовлень і визначає, де виробникам потрібна підтримка для кваліфікації чи масштабування.

Фінансове покриття ризиків

Щоб контракти укладалися та реалізовувалися, необхідно забезпечити фінансове покриття ризиків. Поєднання поетапних виплат, суверенних гарантій (EIFO, UKEF) та страхування воєнних ризиків від EBRD і MIGA дає змогу постачальникам із бюджетом 5–50 млн доларів працювати впевненіше. Такі механізми знижують обсяг капіталу "під ризиком", спрощують залучення кредитів і прискорюють фіналізацію угод.

Для інвесторів це створює прозору систему відповідальності й передбачуваний шлях від контракту до постачання.

Де працювати капіталу

На найближчі два роки пріоритети:

системи протидії дронам;

тактичні БпАК;

баражуючі боєприпаси;

виробництво 155‑мм;

сервісні хаби рівня депо.

Крім того, необхідно відстежувати маркери, які підтверджують зрілість ринку. Йдеться про запуск та наповнення Ukraine Support Instrument ЄС, спільні проєкти спільного виробництва в Україні, які реально "встають у землю" і виконання двомільйонної обіцянки ЄС щодо артилерійських снарядів.

Кроки входу на ринок

Визначити нішу з підтвердженим бойовим попитом і наявним пулом закупівель. Спроєктувати локалізацію разом із європейським партнером та доступом до випробувальної інфраструктури. Зібрати пакет зі зниження ризиків: EIFO/UKEF для фінансування, war‑risk від EBRD/MIGA для перевезень та активів. Побудувати експортний контур відповідності: дизайн без залежності від ITAR, прозора структура власності, аудит контролю. Окреслити шлях від мінімально життєздатного зразка до повторних замовлень через рамкові договори й об’єднані закупівлі з KPI за віхами. Закласти масштабування виробництва і сервісні хаби, здатні виконувати депо‑рівень обслуговування. Синхронізувати графіки поставок із пріоритетами ЄС і комунікацією з державними та наднаціональними гравцями.

Нагадаємо, у жовтні український лідер Володимир Зеленський зустрівся з представниками міжнародних та українських інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій. Сторони обговорили розширення співпраці в оборонному секторі.

Раніше глава держави провів розмову з лідерами провідних компаній США та президентами корпорацій. Темами були розвиток інвестицій в Україну та підтримка економіки країни.