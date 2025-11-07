Инвестиции в оборонку Украины переходят в новую фазу -- детали от Майкла Друкмана

Военная техника. Фото: командование Сухопутных войск

Инвестиции в оборонную промышленность Украины переходят в новый этап — производство с партнерами ЕС становится серийным благодаря локализации и четким механизмам повторных заказов. Trident Forward помогает быстро проходить путь от выбора площадки до заключения контракта.

Об этом сообщил основатель и управляющий директор Trident Forward, член совещательного совета программы Ukraine Cities Partnership (UCP) Фонда Маршалла США (GMF US) Майкл Друкман в колонке Новини.LIVE.

Украина с высокой скоростью выращивает локальные линии боеприпасов и беспилотных систем. Евроатлантические партнеры ускоряют совместное производство через датские, британские и французские рамки.

Однако сложные участки (высокоуровневая противовоздушная оборона и двигательные подсистемы) до сих пор требуют более глубокого планирования и доступа к технологиям

В то же время общая динамика сдвигается в сторону "производи в Украине". Показательный пример — совместное производство крупнокалиберных снарядов CSG с "Украинской броней" (Ukrainian Armor) в Украине.

Совместимость и тестирование в бою

Чтобы техника как можно быстрее поступила в войска, необходимо оперативно подтвердить ее совместимость и надежность.

Украинские разработчики отработали цикл "проверь на фронте — усовершенствуй сейчас". Главное — не терять времени партнеров и иметь четкий, реалистичный путь к валидации.

Теперь этот процесс измеряется неделями, а не годами, ведь производители технологий двойного назначения совместно с подразделениями на передовой проходят боевые этапы проверки и готовятся к серийному производству.

Когда техника проходит испытания в поле, возникает ключевая задача — перевести малые партии в стабильные серийные закупки.

Эффективно это удается через многолетние рамочные соглашения и совместные закупки с участием институтов вроде IFU или EDA.

Датская программа прямых закупок и инициатива "Оружие Победы" уже демонстрируют, как испытанные решения входят в плановые графики поставок. Trident Forward отслеживает реальные механизмы повторных заказов и определяет, где производителям нужна поддержка для квалификации или масштабирования.

Финансовое покрытие рисков

Чтобы контракты заключались и реализовывались, необходимо обеспечить финансовое покрытие рисков. Сочетание поэтапных выплат, суверенных гарантий (EIFO, UKEF) и страхования военных рисков от EBRD и MIGA позволяет поставщикам с бюджетом 5-50 млн долларов работать более уверенно. Такие механизмы снижают объем капитала "под риском", упрощают привлечение кредитов и ускоряют финализацию сделок.

Для инвесторов это создает прозрачную систему ответственности и предсказуемый путь от контракта до поставки.

Где работать капиталу

На ближайшие два года приоритеты:

системы противодействия дронам;

тактические БпАК;

барражирующие боеприпасы;

производство 155-мм;

сервисные хабы уровня депо.

Кроме того, необходимо отслеживать маркеры, подтверждающие зрелость рынка. Речь идет о запуске и наполнении Ukraine Support Instrument ЕС, совместных проектах совместного производства в Украине, которые реально "встают в землю" и выполнении двухмиллионного обещания ЕС по артиллерийским снарядам.

Шаги входа на рынок

Определить нишу с подтвержденным боевым спросом и имеющимся пулом закупок. Спроектировать локализацию вместе с европейским партнером и доступом к испытательной инфраструктуре. Собрать пакет по снижению рисков: EIFO/UKEF для финансирования, war-risk от EBRD/MIGA для перевозок и активов. Построить экспортный контур соответствия: дизайн без зависимости от ITAR, прозрачная структура собственности, аудит контроля. Очертить путь от минимально жизнеспособного образца до повторных заказов через рамочные договоры и объединенные закупки с KPI по вехам. Заложить масштабирование производства и сервисные хабы, способные выполнять депо-уровень обслуживания. Синхронизировать графики поставок с приоритетами ЕС и коммуникацией с государственными и наднациональными игроками.

Напомним, в октябре украинский лидер Владимир Зеленский встретился с представителями международных и украинских инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций. Стороны обсудили расширение сотрудничества в оборонном секторе.

Ранее глава государства провел разговор с лидерами ведущих компаний США и президентами корпораций. Темами были развитие инвестиций в Украину и поддержка экономики страны.