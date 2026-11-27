Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Лідери Європейського Союзу не змогли узгодити багаторічний бюджет на 2028–2034 роки під час саміту в Брюсселі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пояснив розбіжності між державами-членами та заявив, що наступну спробу досягти домовленості зроблять на засіданні Європейської ради 17–18 грудня.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на заяву Мерца журналістам під час саміту, яку навів "РБК Україна".

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Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Лідери ЄС не домовилися про бюджет

За словами німецького канцлера, країни Євросоюзу мають суттєві розбіжності щодо формування майбутнього бюджету.

"Очевидно, що наші бачення того, як його сформувати, суттєво різняться. З огляду на нинішній етап переговорів, це не є чимось дивним", — заявив Мерц.

Канцлер пояснив, що Німеччина наполягає на збереженні фінансової стабільності держав-членів та справедливому розподілі бюджетного навантаження. Він наголосив, що Берлін забезпечує близько чверті бюджету ЄС, але отримує назад лише приблизно 8% коштів.

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Окремою проблемою Мерц назвав боргові зобов'язання Євросоюзу. Протягом наступного семирічного бюджетного періоду витрати на сплату відсотків перевищать 150 мільярдів євро.

Бюджет ЄС пов'язаний із фінансуванням України

Мерц заявив, що майбутній бюджет необхідно формувати з урахуванням нових безпекових викликів, зокрема російської війни проти України. Серед пріоритетів він назвав зміцнення європейської економіки, обороноздатності та забезпечення довгострокової підтримки офіційного Києва.

"Для цього також потрібен резерв — наприклад, для забезпечення довгострокового фінансування України. Кожен має зробити свій внесок у цю справу", — наголосив канцлер.

Мерц також закликав уникати подальшого нарощування боргів ЄС та виступив за ширше застосування голосування кваліфікованою більшістю.

Канцлер сподівається, що державам-членам вдасться досягти компромісу до кінця року, хоча визнав складність майбутніх переговорів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE розповідали, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш назвав неприйнятним для своєї країни запропонований семирічний бюджет Євросоюзу. Очільник чеського уряду розкритикував заплановані видатки у розмірі 100 млрд євро на утримання європейських інституцій. Крім того, він закликав фінансувати допомогу Україні поза межами бюджету ЄС.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 26 листопада стало відомо про залучення Україною 450 млн доларів у межах двох програм Світового банку.