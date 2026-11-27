Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Лидеры Европейского Союза не смогли согласовать многолетний бюджет на 2028–2034 годы во время саммита в Брюсселе. Канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил разногласия между государствами-членами и заявил, что следующую попытку достичь договоренности предпримут на заседании Европейского совета 17–18 декабря.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на заявление Мерца журналистам во время саммита, которое привело издание "РБК Украина".

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Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Лидеры ЕС не договорились о бюджете

По словам немецкого канцлера, страны Евросоюза имеют существенные разногласия относительно формирования будущего бюджета.

"Очевидно, что наши взгляды на то, как его сформировать, существенно различаются. Учитывая нынешний этап переговоров, в этом нет ничего удивительного", — заявил Мерц.

Канцлер объяснил, что Германия настаивает на сохранении финансовой стабильности государств-членов и справедливом распределении бюджетной нагрузки. Он подчеркнул, что Берлин обеспечивает около четверти бюджета ЕС, но получает обратно лишь примерно 8% средств.

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Отдельной проблемой Мерц назвал долговые обязательства Евросоюза. В течение следующего семилетнего бюджетного периода расходы на выплату процентов превысят 150 миллиардов евро.

Бюджет ЕС связан с финансированием Украины

Мерц заявил, что будущий бюджет необходимо формировать с учетом новых вызовов безопасности, в частности российской войны против Украины. Среди приоритетов он назвал укрепление европейской экономики, обороноспособности и обеспечение долгосрочной поддержки официального Киева.

"Для этого также необходим резерв — например, для обеспечения долгосрочного финансирования Украины. Каждый должен внести свой вклад в это дело", — подчеркнул канцлер.

Мерц также призвал избегать дальнейшего наращивания долгов ЕС и выступил за более широкое применение голосования квалифицированным большинством.

Канцлер надеется, что государствам-членам удастся достичь компромисса до конца года, хотя признал сложность предстоящих переговоров.

Напомним, ранее Новини.LIVE рассказывали, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал неприемлемым для своей страны предложенный семилетний бюджет Евросоюза. Глава чешского правительства раскритиковал запланированные расходы в размере 100 млрд евро на содержание европейских институтов. Кроме того, он призвал финансировать помощь Украине за пределами бюджета ЕС.

Также Новини.LIVE сообщали, что 26 ноября стало известно о привлечении Украиной 450 млн долларов в рамках двух программ Всемирного банка.