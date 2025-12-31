Москва зриває мирні переговори - Кайя Каллас

ЄС звинуватив Росію в спробі зірвати мирні переговори
Європейський Союз звинуватив Росію в спробі зірвати мирні зусилля. Кремль використовує необґрунтовані звинувачення на адресу України.
Про це повідомляє голова дипломатії ЄС Кайя Каллас у соцмережі Х у середу, 31 грудня.
Москва зриває мирні переговори
Каллас підкреслила, що Росія прагне відволікти увагу від реального прогресу України та її західних партнерів у напрямку миру.
"Заява Росії про те, що Україна нещодавно завдала удару по ключових урядових об'єктах у Росії, є навмисним відволіканням уваги. Москва прагне зірвати реальний прогрес у напрямку миру, якого досягли Україна та її західні партнери", — переконана Каллас.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на провокаційні заяви щодо "обстрілу резиденції Путіна" та назвав їх "черговою брехнею".
А також голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що Москва звинувачує Київ в діях, які здійснює або планує сама.
