Головна Новини дня ЄС звинуватив Росію в спробі зірвати мирні переговори

ЄС звинуватив Росію в спробі зірвати мирні переговори

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 17:11
Москва зриває мирні переговори - Кайя Каллас
Кайя Каллас. Фото: Reuters

Європейський Союз звинуватив Росію в спробі зірвати мирні зусилля. Кремль використовує необґрунтовані звинувачення на адресу України.

Про це повідомляє голова дипломатії ЄС Кайя Каллас у соцмережі Х у середу, 31 грудня.

Читайте також:
ЄС звинуватив Росію в спробі зірвати мирні переговори - фото 1
Пост Каллас. Фото: скриншот

Москва зриває мирні переговори

Каллас підкреслила, що Росія прагне відволікти увагу від реального прогресу України та її західних партнерів у напрямку миру.

"Заява Росії про те, що Україна нещодавно завдала удару по ключових урядових об'єктах у Росії, є навмисним відволіканням уваги. Москва прагне зірвати реальний прогрес у напрямку миру, якого досягли Україна та її західні партнери", — переконана Каллас.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на провокаційні заяви щодо "обстрілу резиденції Путіна" та назвав їх "черговою брехнею".

А також голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що Москва звинувачує Київ в діях, які здійснює або планує сама.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
