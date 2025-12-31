Москва срывает мирные переговоры - Кайя Каллас

Кайя Каллас. Фото: Reuters

Европейский Союз обвинил Россию в попытке сорвать мирные усилия. Кремль использует необоснованные обвинения в адрес Украины.

Об этом сообщает глава дипломатии ЕС Кайя Каллас в соцсети Х в среду, 31 декабря.

Пост Каллас. Фото: скриншот

Москва срывает мирные переговоры

Каллас подчеркнула, что Россия стремится отвлечь внимание от реального прогресса Украины и ее западных партнеров в направлении мира.

"Заявление России о том, что Украина недавно нанесла удар по ключевым правительственным объектам в России, является намеренным отвлечением внимания. Москва стремится сорвать реальный прогресс в направлении мира, которого достигли Украина и ее западные партнеры", — убеждена Каллас.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на провокационные заявления об "обстреле резиденции Путина" и назвал их "очередной ложью".

А также глава МИД Андрей Сибига заявил, что Москва обвиняет Киев в действиях, которые осуществляет или планирует сама.