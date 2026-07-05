Єрмолаєв після замаху в Монако вийшов із коми

Вадим Єрмолаєв. Фото: forbes.ua

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, на якого скоїли замах у Монако ввечері 29 червня, почувається краще. Чоловік вийшов із коми. Наразі він перебуває в лікарні в Марселі.

Про це з посиланням на Nice-Matin передає Новини.LIVE.

У якому стані постраждалі внаслідок теракту в Монако 29 червня

Анну Насобіну після вибуху доправили до лікарні в Ніцці. Жінка перебуває у критичному стані. Їй ампутували обидві ноги. Загроза життю досі є.

"Українці протягом останніх днів проводили масивні переливання крові. Вона ризикує втратити функції кількох органів чуття: зір, слух, мовлення", — йдеться в матеріалі видання.

13-річна дитина, яка теж постраждала під час теракту, залишається в дитячій лікарні в Ніцці. Її життю нічого не загрожує.

Розшук підозрюваної в замаху

У міжнародний розшук оголосили 39-річну українку Анастасію Березовську. Слідчі вважають, що жінка діяла зі спільниками. Після вибуху вона пішки вирушила до сусідньої комуни Босолей і забрала там автомобіль, щоб дістатися спочатку Італії, а згодом — Німеччини. Останнім місцем проживання Березовської була саме Німеччина. Там же вона орендувала автомобіль.

2 липня будинок підозрюваної обшукали. Саму жінку вдома не застали, але вилучили та передадуть владі Монако речові докази.

За словами заступника генерального прокурора Монако Моргана Реймонда, увечері в день вибуху фігурантка чекала на лавці, потім дістала із шопера вибухівку, залишила її біля будинку і о 20:48 привела в дію за допомогою пульта дистанційного керування. Вибух стався, коли троє потерпілих поверталися пішки з ресторану та підійшли до ганку будинку.

Спочатку, дивлячись на запис із камер відеоспостереження, правоохоронці припускали, що замах скоїв чоловік середньої статури, який носив чорну панаму. Згодом один зі свідків і записи розвідки повідомили, що в чоловіка перевдягнулася жінка.

"Це дозволило припустити, що жінка з каштановим волоссям середньої довжини, міцною статурою та великим татуюванням на правій руці може бути тією самою людиною (причетною до замаху, — Ред.), — заявив Морган Реймонд.

Наразі слідчі вже виявили автомобіль, яким користувалася Березовська, та простежили шлях її втечі.

Раніше Новини.LIVE інформував про те, що ввечері, 29 червня, стався потужний вибух в елітному житловому будинку на вулиці Реверанд-Пер-Луї-Фролла в Монако — постраждали троє людей. Влада князівства назвала інцидент "безпрецедентним для країни злочином". За даними слідства, невідомий зловмисник залишив у вестибюлі будівлі рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм, після чого втік у бік французького міста Босолей.

Також Новини.LIVE з посиланням на Nice-Matin писав, що Інтерпол оприлюдив фото підозрюваної в замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. Фігурантка — українка Анастасія Березовська. Їй 39 років.