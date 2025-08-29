Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Єрмак та Свириденко зустрілися з керівництвом Nasdaq — деталі

Єрмак та Свириденко зустрілися з керівництвом Nasdaq — деталі

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 19:26
Свириденко та Єрмак провели зустріч із керівництвом Nasdaq
Зустріч керівництва Nasdaq з Україною. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрілися з керівництвом Nasdaq. Фондова біржа підтвердила готовність підтримувати розвиток економіки України.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Telegram у пʼятницю, 29 серпня.

Реклама
Читайте також:

Зустріч України з Nasdaq

За словами Свириденко, символічно, що зустріч сталася саме в день лістингу Kyivstar. Вона наголосила, що це є яскравим прикладом стійкості бізнесу України — виходити на світові ринки навіть в період війни.

Юлія Свириденко та Андрій Єрмак
Українська делегація на зустрічі. Фото: t.me/svyrydenkoy

"Для відбудови України вирішальне значення має приватний капітал. Чіткі сигнали від таких інституцій, як Nasdaq, зміцнюють довіру інвесторів. Ми націлені зробити українську економіку самодостатньою", — наголосив премʼєр.

Керівництво Nasdaq
Керівництво Nasdaq на зустрічі. Фото: t.me/svyrydenkoy

Свириденко сподівається, що подія стане сигналом для іноземних компаній, що в Україні є потужний приватний сектор та справжні можливості для зростання.

"Наступний крок — більше українських компаній на глобальних ринках", — додала вона.

null
Допис Свириденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 серпня керівник ОП Андрій Єрмак та заступник глави МЗС Сергій Кислиця провели зустріч зі спецпосланником США Стівом Віткоффом.

А 28 серпня Свириденко провела зустріч зі спецпредставником Швейцарії з питань відбудови Жаком Гербером

Андрій Єрмак Україна Юлія Свириденко економіка зустріч
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації