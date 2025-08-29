Свириденко та Єрмак провели зустріч із керівництвом Nasdaq

Зустріч керівництва Nasdaq з Україною. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрілися з керівництвом Nasdaq. Фондова біржа підтвердила готовність підтримувати розвиток економіки України.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Telegram у пʼятницю, 29 серпня.

Зустріч України з Nasdaq

За словами Свириденко, символічно, що зустріч сталася саме в день лістингу Kyivstar. Вона наголосила, що це є яскравим прикладом стійкості бізнесу України — виходити на світові ринки навіть в період війни.

Українська делегація на зустрічі. Фото: t.me/svyrydenkoy

"Для відбудови України вирішальне значення має приватний капітал. Чіткі сигнали від таких інституцій, як Nasdaq, зміцнюють довіру інвесторів. Ми націлені зробити українську економіку самодостатньою", — наголосив премʼєр.

Керівництво Nasdaq на зустрічі. Фото: t.me/svyrydenkoy

Свириденко сподівається, що подія стане сигналом для іноземних компаній, що в Україні є потужний приватний сектор та справжні можливості для зростання.

"Наступний крок — більше українських компаній на глобальних ринках", — додала вона.

Допис Свириденко. Фото: скриншот

