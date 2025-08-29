Свириденко и Ермак провели встречу с руководством Nasdaq

Встреча руководства Nasdaq с Украиной. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премьер-министр Юлия Свириденко и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретились с руководством Nasdaq. Фондовая биржа подтвердила готовность поддерживать развитие экономики Украины.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в Telegram в пятницу, 29 августа.

Встреча Украины с Nasdaq

По словам Свириденко, символично, что встреча произошла именно в день листинга Kyivstar. Она подчеркнула, что это является ярким примером устойчивости бизнеса Украины — выходить на мировые рынки даже в период войны.

Украинская делегация на встрече. Фото: t.me/svyrydenkoy

"Для восстановления Украины решающее значение имеет частный капитал. Четкие сигналы от таких институтов, как Nasdaq, укрепляют доверие инвесторов. Мы нацелены сделать украинскую экономику самодостаточной", — подчеркнул премьер.

Руководство Nasdaq на встрече. Фото: t.me/svyrydenkoy

Свириденко надеется, что событие станет сигналом для иностранных компаний, что в Украине есть мощный частный сектор и настоящие возможности для роста.

"Следующий шаг — больше украинских компаний на глобальных рынках", — добавила она.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

