Главная Новости дня Ермак и Свириденко встретились с руководством Nasdaq — детали

Ермак и Свириденко встретились с руководством Nasdaq — детали

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 19:26
Свириденко и Ермак провели встречу с руководством Nasdaq
Встреча руководства Nasdaq с Украиной. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премьер-министр Юлия Свириденко и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретились с руководством Nasdaq. Фондовая биржа подтвердила готовность поддерживать развитие экономики Украины.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в Telegram в пятницу, 29 августа.

Читайте также:

Встреча Украины с Nasdaq

По словам Свириденко, символично, что встреча произошла именно в день листинга Kyivstar. Она подчеркнула, что это является ярким примером устойчивости бизнеса Украины — выходить на мировые рынки даже в период войны.

Юлія Свириденко та Андрій Єрмак
Украинская делегация на встрече. Фото: t.me/svyrydenkoy

"Для восстановления Украины решающее значение имеет частный капитал. Четкие сигналы от таких институтов, как Nasdaq, укрепляют доверие инвесторов. Мы нацелены сделать украинскую экономику самодостаточной", — подчеркнул премьер.

Керівництво Nasdaq
Руководство Nasdaq на встрече. Фото: t.me/svyrydenkoy

Свириденко надеется, что событие станет сигналом для иностранных компаний, что в Украине есть мощный частный сектор и настоящие возможности для роста.

"Следующий шаг — больше украинских компаний на глобальных рынках", — добавила она.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Напомним, 29 августа руководитель ОП Андрей Ермак и заместитель главы МИД Сергей Кислица провели встречу со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

А 28 августа Свириденко провела встречу со спецпредставителем Швейцарии по вопросам восстановления Жаком Гербером.

Андрей Ермак Украина Юлия Свириденко экономика встреча
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
