Є прикладом залізної волі та незламності: Буданов привітав Білецького з Днем народження

Термінова новина

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Сьогодні свій день народження відзначає командир, чий бойовий шлях є прикладом залізної волі та незламності.

Від перших добровольчих підрозділів 2014 року до створення потужного армійського з'єднання, яке щодня знищує ворога на найгарячіших ділянках фронту, Андрій Білецький довів: сила війська вимірюється не лише зброєю, а й характером тих, хто веде за собою людей.

Друже Командире! Дякую за бойову солідарність, витривалість і віддану службу Україні!

Бажаю міцного здоров’я, залізної наснаги та нових успішних операцій.

Честь!

Слава Україні!

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