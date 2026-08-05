Є прикладом залізної волі та незламності: Буданов привітав Білецького з Днем народження
5 серпня 2026 15:28
Термінова новина
Сьогодні свій день народження відзначає командир, чий бойовий шлях є прикладом залізної волі та незламності.
Від перших добровольчих підрозділів 2014 року до створення потужного армійського з'єднання, яке щодня знищує ворога на найгарячіших ділянках фронту, Андрій Білецький довів: сила війська вимірюється не лише зброєю, а й характером тих, хто веде за собою людей.
Друже Командире! Дякую за бойову солідарність, витривалість і віддану службу Україні!
Бажаю міцного здоров’я, залізної наснаги та нових успішних операцій.
Честь!
Слава Україні!
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