Ru
Головна Новини дня Є прикладом залізної волі та незламності: Буданов привітав Білецького з Днем народження

Є прикладом залізної волі та незламності: Буданов привітав Білецького з Днем народження

5 серпня 2026 15:28
Термінова новина
Євтушенко Аліна
Редактор стрічки новин

Сьогодні свій день народження відзначає командир, чий бойовий шлях є прикладом залізної волі та незламності. 

Від перших добровольчих підрозділів 2014 року до створення потужного армійського з'єднання, яке щодня знищує ворога на найгарячіших ділянках фронту, Андрій Білецький довів: сила війська вимірюється не лише зброєю, а й характером тих, хто веде за собою людей.

Друже Командире! Дякую за бойову солідарність, витривалість і віддану службу Україні! 
Бажаю міцного здоров’я, залізної наснаги та нових успішних операцій.

Честь!
Слава Україні!

Новина доповнюється...