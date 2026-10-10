В Японії заявили про закупівлю українських дронів-перехоплювачів SkyFall

Японія уклала контракт на закупівлю українських дронів
Міністерство оборони Японії уклало контракт із приватною українською оборонною компанією SkyFall на закупівлю дронів-перехоплювачів. У Токіо планують отримати безпілотники якомога швидше, а однією з головних переваг українського виробника називають досвід бойового застосування технологій та здатність оперативно вдосконалювати їх.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони Японії.
Японія закупить українські дрони-перехоплювачі
Про укладення контракту повідомив міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі під час пресконференції. Він розповів, що японська сторона прагне забезпечити постачання безпілотників якомога швидше.
Коїдзумі окремо відзначив досвід України у створенні та постійному вдосконаленні оборонних технологій.
"Вони накопичили більше досвіду, ніж будь-хто інший у світі, і постійно вдосконалюють свою стійку бойову спроможність такими швидкими темпами", — заявив міністр.
За словами Коїдзумі, однією з переваг співпраці з українськими оборонними компаніями є швидкий цикл зворотного зв'язку. Він дозволяє виробникам приблизно кожні два-три тижні представляти дрони з покращеними характеристиками.
Українські дрони SkyFall
Українська компанія розробляє та виготовляє дрони-бомбери, ударні FPV-безпілотники та дрони-перехоплювачі. Серед її основних розробок — Vampire, P1-SUN та Shrike.
SkyFall також створює різні модифікації перехоплювачів, зокрема оснащені модулем штучного інтелекту. Компанія має й швидкісну версію, призначену для боротьби з реактивними повітряними цілями.
Однією з таких розробок є P1-SUN JetKiller. Раніше компанія демонструвала застосування цього перехоплювача проти російського реактивного безпілотника "Герань-5".
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