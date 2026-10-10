В Японии заявили о закупке украинских дронов-перехватчиков SkyFall

Украинский военный с дроном P1-SUN от SkyFall. Фото: Reuters

Министерство обороны Японии заключило контракт с частной украинской оборонной компанией SkyFall на закупку дронов-перехватчиков. В Токио планируют получить беспилотники как можно быстрее, а одним из главных преимуществ украинского производителя называют опыт боевого применения технологий и способность оперативно совершенствовать их.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Японии.

Реклама

Япония закупит украинские дроны-перехватчики

О заключении контракта сообщил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми во время пресс-конференции. Он рассказал, что японская сторона стремится обеспечить поставку беспилотников как можно быстрее.

Коидзуми отдельно отметил опыт Украины в создании и постоянном совершенствовании оборонных технологий.

"Они накопили больше опыта, чем кто-либо другой в мире, и постоянно совершенствуют свою устойчивую боеспособность такими быстрыми темпами", — заявил министр.

Читайте также:

По словам Коидзуми, одним из преимуществ сотрудничества с украинскими оборонными компаниями является быстрый цикл обратной связи. Он позволяет производителям примерно каждые две-три недели представлять дроны с улучшенными характеристиками.

Украинские дроны SkyFall

Украинская компания разрабатывает и производит дроны-бомбардировщики, ударные FPV-беспилотники и дроны-перехватчики. Среди ее основных разработок — Vampire, P1-SUN и Shrike.

SkyFall также создает различные модификации перехватчиков, в частности оснащенные модулем искусственного интеллекта. У компании есть и скоростная версия, предназначенная для борьбы с реактивными воздушными целями.

Одной из таких разработок является P1-SUN JetKiller. Ранее компания демонстрировала применение этого перехватчика против российского реактивного беспилотника "Герань-5".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Украина в ближайшие дни получит от Финляндии боеприпасы для истребителей F-16.

Также Новини.LIVE писал, что 10 октября Польша подняла боевую авиацию из-за массированной российской атаки на Украину. Предупреждение об опасности получили жители Люблинского и Подкарпатского воеводств.