Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Япония заключила контракт на закупку украинских дронов

Япония заключила контракт на закупку украинских дронов

Ua ru
10 октября 2026 17:02
В Японии заявили о закупке украинских дронов-перехватчиков SkyFall
Украинский военный с дроном P1-SUN от SkyFall. Фото: Reuters

Министерство обороны Японии заключило контракт с частной украинской оборонной компанией SkyFall на закупку дронов-перехватчиков. В Токио планируют получить беспилотники как можно быстрее, а одним из главных преимуществ украинского производителя называют опыт боевого применения технологий и способность оперативно совершенствовать их.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Японии.

Реклама

Япония закупит украинские дроны-перехватчики

О заключении контракта сообщил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми во время пресс-конференции. Он рассказал, что японская сторона стремится обеспечить поставку беспилотников как можно быстрее.

Коидзуми отдельно отметил опыт Украины в создании и постоянном совершенствовании оборонных технологий.

"Они накопили больше опыта, чем кто-либо другой в мире, и постоянно совершенствуют свою устойчивую боеспособность такими быстрыми темпами", — заявил министр.

Читайте также:

По словам Коидзуми, одним из преимуществ сотрудничества с украинскими оборонными компаниями является быстрый цикл обратной связи. Он позволяет производителям примерно каждые две-три недели представлять дроны с улучшенными характеристиками.

Украинские дроны SkyFall

Украинская компания разрабатывает и производит дроны-бомбардировщики, ударные FPV-беспилотники и дроны-перехватчики. Среди ее основных разработок — Vampire, P1-SUN и Shrike.

SkyFall также создает различные модификации перехватчиков, в частности оснащенные модулем искусственного интеллекта. У компании есть и скоростная версия, предназначенная для борьбы с реактивными воздушными целями.

Одной из таких разработок является P1-SUN JetKiller. Ранее компания демонстрировала применение этого перехватчика против российского реактивного беспилотника "Герань-5".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Украина в ближайшие дни получит от Финляндии боеприпасы для истребителей F-16.

Также Новини.LIVE писал, что 10 октября Польша подняла боевую авиацию из-за массированной российской атаки на Украину. Предупреждение об опасности получили жители Люблинского и Подкарпатского воеводств.

беспилотники Япония дроны P1-SUN SkyFall
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации