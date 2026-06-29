Як охолодити дім у спеку без кондиціонера: лайфхаки

Спека. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE

Способи як знизити температуру в оселі під час сильної літньої спеки існують навіть за відсутності кондиціонера. Водночас у разі появи симптомів теплового перегріву, таких як нудота чи запаморочення, медики радять негайно покинути задушливе жарке місце та пити більше води.

Новини.LIVE розповість, як охолодити оселю в спеку, якщо вдома немає кондиціонера.

Що робити якщо вдома жарко, але кондиціонера немає

Коли температура вдома наздоганяє екстримальні показники на вулиці, врятувати оселю від перегрівання допоможе кілька простих порад.

Навіть якщо вдома немає кондиціонера, зробити прохолоду вдома можна кількома способами. Найбільше житлові кімнати розжарюються через сонячну сторону, тому в денні години вікна необхідно щільно закривати жалюзі або шторами.

Для приміщень, які найбільше страждають від сонця, варто наклеїти на вікна світловідбивну плівку. Також у спекотні дні рекомендується повністю відмовитися від приготування їжі в духовці чи на плиті, оскільки вони сильно розігрівають температуру в усьому домі.

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Приготування на кухні краще перенести на ранок чи вечір, або ж взагалі перейти на легкі страви, які не потребують термічної обробки.

Охолодити кімнати без кондиціонера допомагає правильне провітрювання, яке слід проводити виключно вночі та вранці, коли на вулиці стає свіжіше. А щоб повітря циркулювало значно краще, варто відкривати вікна з різних боків помешкання, аби виник протяг.

Ефект прохолодного повітря можна отримати і від звичайного вентилятора. Для цього перед вентилятором треба поставити глибоку миску з льодом або пляшки з замороженою водою.

Додатково краще вимкнути зайве освітлення та електроприлади, зокрема телевізор чи комп'ютер, оскільки вони також можуть нагрівати приміщення. Якщо ж удома стає зовсім важко, з'явилися слабкість, нудота чи крутиться голова, необхідно терміново пити воду та йти у прохолодніше місце.

Як писали уже Новини.LIVE, світ переживає одну з найбільш небезпечних погодних криз останніх років. Глава ВООЗ Тедрос Гебреїсус попереджає, що 150 мільйонів людей під зсмертельною загрозою через спеку, що вже призвела до тисяч смертей в Європі та зупинки роботи критичної інфраструктури, як-от громадського транспорту в Лейпцигу. В Україні ситуація також погіршується. На початку тижня гаряче повітря з Африки накриє західні регіони, де температура повітря розжариться до +35 °C.