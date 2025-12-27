Які фонди будуть створені за проєктом мирної угоди – Зеленський пояснив

термінова

Президент України Володимир Зеленський розповів про проєкт мирної угоди у контексті створення кількох різних фондів, включно з Фондом розвитку, для інвестування в галузі з високим рівнем зростання. Українська переговорна група разом зі Сполученими Штатами Америки працює над дорожньою картою інвестування в Україну.

Новина доповнюється ...

