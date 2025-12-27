Які фонди будуть створені за проєктом мирної угоди – Зеленський пояснив

Які фонди будуть створені за проєктом мирної угоди — Зеленський
Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 13:56
термінова
Президент України Володимир Зеленський розповів про проєкт мирної угоди у контексті створення кількох різних фондів, включно з Фондом розвитку, для інвестування в галузі з високим рівнем зростання. Українська переговорна група разом зі Сполученими Штатами Америки працює над дорожньою картою інвестування в Україну.
Новина доповнюється ...
Реклама
Читайте також:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама