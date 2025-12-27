Какие фонды будут созданы по проекту мирного соглашения - Зеленский объяснил

срочный

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о проекте мирного соглашения в контексте создания нескольких различных фондов, включая Фонд развития, для инвестирования в отрасли с высоким уровнем роста. Украинская переговорная группа вместе с Соединенными Штатами Америки работает над дорожной картой инвестирования в Украину.

Новость дополняется ...

