Какие фонды будут созданы по проекту мирного соглашения - Зеленский объяснил

Какие фонды будут созданы по проекту мирного плана — Зеленский
Дата публикации 27 декабря 2025 13:56
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о проекте мирного соглашения в контексте создания нескольких различных фондов, включая Фонд развития, для инвестирования в отрасли с высоким уровнем роста. Украинская переговорная группа вместе с Соединенными Штатами Америки работает над дорожной картой инвестирования в Украину.
