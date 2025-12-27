Відео
Зеленський повідомив, яка позиція Китаю щодо мирного плану США

Зеленський повідомив, яка позиція Китаю щодо мирного плану США

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 14:07
Зеленський повідомив, яка позиція Китаю щодо мирного плану США - деталі
Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання про позицію Китайської Народної Республіки щодо мирного плану Сполучених Штатів. Також він повідомив, чи готова КНР вони доєднатися до цього мирного треку.

Про це глава держава повідомив на питання журналістів в чаті Офісу Президента у пʼятницю, 26 грудня.

Читайте також:

Україна та Китай

Зеленський зазначив, що не бачить поки що готовності Китаю доєднатися до мирного треку. Китай, навпаки, зростив об'єм імпорту російських енергоресурсів, підкреслив Зеленський.

"Ми завжди хотіли, щоб Китай, — а він може, спроможний, — тиснув на Росію щодо зупинки цієї війни. Китай цього не зробив, на жаль", — наголосив президент. 

На сьогодні Китай найбільший імпортер російських енергоресурсів. А гроші від експорту енергетики Росія витрачає на війну. На сьогодні роль Китаю – спонсор російської агресії.

Нагадаємо, що Зеленський пояснив, які червоні лінії України у мирному плані Трампа.

Раніше ми також інформували, що Зеленський відповів, які гарантії безпеки необхідні для України

Володимир Зеленський Китай імпорт Росія мирний план
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
