Гутерреш з трибуни ООН висловився про війну РФ проти України: що заявив

Антоніу Гутерреш. Фото: Reuters

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Росія розпочала жорстоку війну проти суверенної України, грубо порушивши Статут Організації. Глава ООН також наголосив на необхідності захищати цивільних без подвійних стандартів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на виступ Антоніу Гутерреша під час Генеральної асамблеї ООН.

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Антоніу Гутерреш на Генасамблеї ООН. Фото: Reuters

Гутерреш висловився про війну в Україні

Генсек ООН під час виступу сказав, що мирні українці продовжують гинути внаслідок російських атак, зокрема далеко від лінії фронту. Окрему увагу він звернув на удари по житлових будинках та критично важливій інфраструктурі.

За словами Гутерреша, під ударами опиняються енергетичні об'єкти, системи водопостачання та транспорт.

Генсек вважає, що наслідки таких атак відчуває не лише Україна, оскільки війна створює загрози для глобальних ланцюгів постачання.

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"Росія піддала суверенну країну жорстокій війні у грубому порушенні Статуту", — заявив Гутерреш.

Генсек ООН закликав захищати цивільних

Гутерреш наголосив, що міжнародне співтовариство має однаково дотримуватися принципів, закладених у Статуті ООН. За його словами, не повинно бути винятків і в питаннях захисту мирного населення та забезпечення гуманітарної допомоги.

"Ми маємо захищати Статут без подвійних стандартів, захищати цивільних без винятків, забезпечувати гуманітарний доступ без перешкод", — зазначив Гутерреш.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що у Нью-Йорку розпочалися головні дебати 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири організації, однак його виступ запланований на наступний день.

Також Новини.LIVE писав, що Дональд Трамп під час Генасамблеї ООН звернувся до російського лідера Володимира Путіна із закликом завершити війну проти України.