Гутерриш с трибуны ООН высказался о войне РФ против Украины: что он заявил

Антониу Гутерриш. Фото: Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия начала жестокую войну против суверенной Украины, грубо нарушив Устав Организации. Глава ООН также подчеркнул необходимость защищать гражданских без двойных стандартов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на выступление Антониу Гутерриша во время Генеральной Ассамблеи ООН.

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Антониу Гутерриш на Генассамблее ООН. Фото: Reuters

Гутерриш высказался о войне в Украине

Генсек ООН во время выступления сказал, что мирные украинцы продолжают гибнуть в результате российских атак, в том числе далеко от линии фронта. Отдельное внимание он обратил на удары по жилым домам и критически важной инфраструктуре.

По словам Гутерриша, под ударами оказываются энергетические объекты, системы водоснабжения и транспорт.

Генсек считает, что последствия таких атак ощущает не только Украина, поскольку война создает угрозы для глобальных цепочек поставок.

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"Россия подвергла суверенную страну жестокой войне в грубом нарушении Устава", — заявил Гутерриш.

Генсек ООН призвал защищать гражданских

Гутерриш подчеркнул, что международное сообщество должно одинаково придерживаться принципов, заложенных в Уставе ООН. По его словам, не должно быть исключений и в вопросах защиты мирного населения и обеспечения гуманитарной помощи.

"Мы должны защищать Устав без двойных стандартов, защищать гражданских без исключений, обеспечивать гуманитарный доступ без препятствий", — отметил Гутерриш.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Нью-Йорке начались главные дебаты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру организации, однако его выступление запланировано на следующий день.

Также Новини.LIVE писал, что Дональд Трамп во время Генассамблеи ООН обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом завершить войну против Украины.