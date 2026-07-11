ГУР встановило ще двох росіян, які катували військовополонених

Росіяни, які катували українських військополонених, та російські окупанти. Фото: ГУР, росЗМІ. Колаж: Новини.LIVE

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Встановлено ще двох росіян, які катували українських військовополонених. Йдеться про лікаря колонії №7 Вʼячеслав Чєрданцев на прізвисько "коновал" та вʼязня цієї колонії, громадянина Росії Ярослава Кірілова.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, передає Новини.LIVE.

Катування українських військовополонених

"За сприяння ГУР МО України, процесуального керівництва Офісу Генпрокурора України оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України та слідчі Головного слідчого управління СБУ за допомогою журналістів проєкту Радіо Свобода "Схеми" встановили ще двох російських воєнних злочинців, причетних до нелюдських катувань українських військовополонених", — йдеться у повідомленні.

Персональні дані катів українських військовополонених:

Чєрданцев В’ячеслав Миколаєвич на прізвисько "коновал", 29.05.1978 р.н., співробітник медико-санітарної частини №33, яка обслуговує колонію №7 у с. Пакіно, Володимирської області. РНОКПП: 331701566989. СНІОР: 17353583686. Паспорт громадянина РФ: 1714366846. Адреса реєстрації: РФ, Володимирська область, Ковровський р-н, смт Первомайській.

на прізвисько "коновал", 29.05.1978 р.н., співробітник медико-санітарної частини №33, яка обслуговує колонію №7 у с. Пакіно, Володимирської області. РНОКПП: 331701566989. СНІОР: 17353583686. Паспорт громадянина РФ: 1714366846. Адреса реєстрації: РФ, Володимирська область, Ковровський р-н, смт Первомайській. Кірілов Ярослав Олексійович, 12.06.1997 р.н., громадянин Росії, засуджений, який відбуває покарання в вказаній колонії №7. Адреса реєстрації: м. Володимир, пр-т Суздальський, буд. 21, кв. 88.

Російські воєнні злочинці Чєрданцев В’ячеслав Миколаєвич та Кірілов Ярослав Олексійович. Фото: ГУР

Слідство встановило, що з жовтня 2022 року ці особи систематично піддавали українських військовополонених жорстокому поводженню: катували їх, вчиняли акти сексуального насильства та принижували людську гідність. Зокрема, задокументовано випадок зґвалтування полоненого стороннім предметом, а також інші факти знущань.

У колонії №7 діяла організована система жорстокого поводження з українськими військовополоненими, створена керівництвом установи. До її реалізації залучали як працівників, так і окремих ув’язнених.

Катування застосовували з метою зламати опір полонених, змусити їх прийняти громадянство держави-агресора та домогтися від них неправдивих свідчень.

"Крім сексуального насильства, застосовувалися й інші форми катувань: полонених під час "реєстрації" змушували повзти мокрими й оголеними по підлозі, бʼючи їх палицями та електрошокерами; одному з полонених без знеболення вирвали нігтьову пластину; іншим робили інʼєкції невідомих препаратів, що спричиняли сильний біль. Хворого полоненого з температурою понад 39 градусів жорстоко побили, а фігурант справи наступив йому на голову, після чого за його вказівкою спільник 20 хвилин тримав потерпілого під холодним душем, продовжуючи побиття", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, адміністрація колонії свідомо створювала умови, що сприяли поширенню хвороб серед полонених: інфікованих на коросту утримували разом зі здоровими без надання лікування.

Хворих фактично карали замість того, щоб надавати медичну допомогу — їх роздягали та тримали в холоді, зокрема на вулиці. Водночас доступ до елементарної гігієни був обмежений: душ дозволяли лише раз на тиждень, туалетний папір не видавався.

Встановлено, що Чєрданцев також наносив на тіла та обличчя українських військовополонених зображення статевих органів та непристойні написи розчином діамантового зеленого, а також давав вказівки охоронцям колонії бити їх.

А засуджений Кірілов брав участь у катуваннях і психологічному терорі українських військовополонених.

"Задокументовані факти тортур, нелюдського поводження, зґвалтування та інших форм сексуального насильства є грубими порушеннями Женевських конвенцій та, відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, кваліфікуються як воєнні злочини", — наголосили у ГУР.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, наразі в російському полоні утримують близько двох тисяч підтверджених цивільних громадян України. Ще понад 16 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти. Водночас фактична кількість утримуваних може бути значно більшою.

А 26 червня між Україною та Росією стався обмін полоненими. Додому вдалося повернути 160 захисників, які були в російській неволі ще з 2022 року.