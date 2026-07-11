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ГУР та Сили оборони уразили Ільський НПЗ, 13 танкерів РФ та інші об'єкти

11 липня 2026 01:02
Дим від пожежі після атаки дронів. Ілюстративне фото: росЗМІ
Ткач Едуард
редактор стрічки новин

В ніч проти 10 липня ГУР та Сили оборони України знову уразили низку важливих об'єктів на території РФ. Під удар потрапили НПЗ, нафтобаза та російські танкери.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ГУР та Генерального штабу ЗСУ.

Україна вчергове завдала успішні удари по РФ

У своєму Telegram-каналі ГУР поінформували, що спільно із складовими Сил оборони успішно уразили Ільський нафтопереробний завод. У Генштабі теж підтвердили цю інформацію.

"Вчергове завдано ураження нафтопереробному заводу "Ільський" у Краснодарському краї РФ. Зафіксовано вибухи з подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються", — йдеться у повідомленні в Telegram.

У відомстві нагадали, що цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Проєктна потужність підприємства становить до 6,6 млн тонн нафти на рік. Цей завод виробляє бензини, дизельне паливо та інші нафтопродукти, які використовуються в тому числі для забезпечення військової логістики армії РФ.

Ураження нафтового терміналу, нафтобази і танкерів

Військові повідомили, що окрім НПЗ під удар потрапили нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" у Таганрозі та нафтобаза "Азовнефтепродукт" в Азові (Ростовська область).

"На території терміналу зафіксовано пожежу, а на нафтобазі — вибухи та задимлення. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються", — сказано у публікації.

Як відомо, нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" забезпечує приймання, зберігання та перевалку нафтопродуктів у Приазовському регіоні РФ.

Щодо нафтобази "Азовнефтепродукт" — це важливий об'єкт паливної інфраструктури Ростовської області, який використовується для накопичення та розподілу паливно-мастильних матеріалів. Обидва об'єкти теж використовуються в інтересах армії РФ.

Також у Генштабі додали, що уразили 13 танкерів, 3 суховантажі, паром та допоміжне судно росіян. Наразі ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

"Зазначені судна використовуються для забезпечення військової логістики РФ, транспортування паливно-мастильних матеріалів, військових вантажів та інших матеріальних засобів, необхідних для ведення збройної агресії проти України", — пояснили у Генштабі.

Інші об'єкти

У відомстві поінформували, що в ніч проти 10 липня українські воїни знову уразили нафтопереробний комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області РФ. Результати ураження уточнюються.

"Комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" є одним із найбільших у Російській Федерації підприємств із переробки газового конденсату та виробництва світлих нафтопродуктів. Потужність переробки становить близько 7 млн тонн газового конденсату на рік. Об'єкт задіяний у постачанні армії окупанта", — йдеться у повідомленні.

Також було уражено склад паливно-мастильних матеріалів противника у районі Розівки Запорізької області.

Пости ГУР та Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, кілька днів тому українські воїни успішно атакували Омський нафтопереробний завод. Це підприємство було останнім з 11 найбільших виробників автомобільного палива в РФ, яке потрапило під атаку.

Президент України Володимир Зеленський вчора теж відреагував та сказав, що після атаки на Омський НПЗ немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя.