Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Грози та шквальний вітер: синоптик Діденко попередила про негоду в Україні завтра

Грози та шквальний вітер: синоптик Діденко попередила про негоду в Україні завтра

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 16:14
Синоптик Діденко попередила про негоду в Україні завтра
Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні 28 липня очікуються локальні дощі та грози. В країну йде холодний атмосферний фронт, який вже на підході до західних  областей. Найближчі дні обіцяють помірну температуру та поступове повернення комфортних погодних умов, хоча південні області залишатимуться найтеплішими.

Про це пише Новини.LIVE з посиланям на синоптика Наталка Діденко.

Погода на 28 липня по всій Україні

Завтра вночі вранців у більшості регіонів країни ймовірні грозові дощі. Опади очікуються майже повсюди, за винятком південних областей, де переважатиме суха погода.

По всій країні синоптики прогнозують сильний північно-західний вітер, який подекуди досягатиме штормових поривів.

Грози та шквальний вітер: синоптик Діденко попередила про негоду в Україні завтра - фото 1
Карта температур в Україні на 28 липня. Фото: wxcharts.com

 

Читайте також:

"Температура повітря за холодним фронтом буде невисока, вдень +20+24 градуси, на півдні та південному сході +25+28 градусів.", — уточнила Наталка Діденко.

Окрім цього, у Києві 28 липня дощ з грозою передбачається найближчої ночі та завтра вранці, вдень опади малоймовірні.
Температура повітря знизиться в столиці до +22 градусів.

Відчутна спека, за словами синоптика, повернеться в Україну на початку серпня. 

Як писали Новини.LIVE, синоптики прогнозують, що наприкінці липня очікується коливання температури. На зміну похолоданню прийде спека до +35 °С.

Також ми писали, що сьогодні температура повітря у деяких регіонах піднялася до +35 °С. Водночас вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози та зливи.

Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації