Синоптик Діденко попередила про негоду в Україні завтра

Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні 28 липня очікуються локальні дощі та грози. В країну йде холодний атмосферний фронт, який вже на підході до західних областей. Найближчі дні обіцяють помірну температуру та поступове повернення комфортних погодних умов, хоча південні області залишатимуться найтеплішими.

Про це пише Новини.LIVE з посиланям на синоптика Наталка Діденко.

Погода на 28 липня по всій Україні

Завтра вночі вранців у більшості регіонів країни ймовірні грозові дощі. Опади очікуються майже повсюди, за винятком південних областей, де переважатиме суха погода.

По всій країні синоптики прогнозують сильний північно-західний вітер, який подекуди досягатиме штормових поривів.

Карта температур в Україні на 28 липня. Фото: wxcharts.com

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"Температура повітря за холодним фронтом буде невисока, вдень +20+24 градуси, на півдні та південному сході +25+28 градусів.", — уточнила Наталка Діденко.

Окрім цього, у Києві 28 липня дощ з грозою передбачається найближчої ночі та завтра вранці, вдень опади малоймовірні.

Температура повітря знизиться в столиці до +22 градусів.

Відчутна спека, за словами синоптика, повернеться в Україну на початку серпня.

Як писали Новини.LIVE, синоптики прогнозують, що наприкінці липня очікується коливання температури. На зміну похолоданню прийде спека до +35 °С.

Також ми писали, що сьогодні температура повітря у деяких регіонах піднялася до +35 °С. Водночас вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози та зливи.