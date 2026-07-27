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Главная Новости дня Грозы и шквальный ветер: синоптик Диденко предупредила о непогоде в Украине завтра

Грозы и шквальный ветер: синоптик Диденко предупредила о непогоде в Украине завтра

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 16:14
Синоптик Диденко предупредила о непогоде в Украине завтра
Люди с зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине 28 июля ожидаются локальные дожди и грозы. В страну надвигается холодный атмосферный фронт, который уже приближается к западным областям. В ближайшие дни ожидается умеренная температура и постепенное возвращение комфортных погодных условий, хотя южные области останутся самыми теплыми.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода на 28 июля по всей Украине

Завтра ночью и утром в большинстве регионов страны вероятны грозовые дожди. Осадки ожидаются почти повсеместно, за исключением южных областей, где преобладает сухая погода.

По всей стране синоптики прогнозируют сильный северо-западный ветер, который местами будет достигать штормовых порывов.

Грозы и шквальный ветер: синоптик Диденко предупредила о непогоде в Украине завтра - фото 1
Карта температур в Украине на 28 июля. Фото: wxcharts.com

 

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"Температура воздуха за холодным фронтом будет невысокой: днем +20–+24 градуса, на юге и юго-востоке +25–+28 градусов", — уточнила Наталья Диденко.

Кроме того, в Киеве 28 июля дождь с грозой ожидается в ближайшую ночь и завтра утром, днем осадки маловероятны.
Температура воздуха в столице снизится до +22 градусов.

Ощутимая жара, по словам синоптика, вернется в Украину в начале августа.

Как писали Новини.LIVE, синоптики прогнозируют, что в конце июля ожидаются колебания температуры. На смену похолоданию придет жара до +35 °С.

Также мы писали, что сегодня температура воздуха в некоторых регионах поднялась до +35 °С. В то же время днем в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы и ливни.

Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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