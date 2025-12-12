Київ виконав вимоги Брюсселя щодо реформ — узгоджено черговий транш допомоги на 2,3 мільярда євро

Засідання Ради ЄС. Ілюстративне фото: Рада ЄС

Рада Європейського Союзу дала зелене світло на виділення чергового траншу допомоги за виконання умов проведення реформ. Йдеться про суму у 2,3 мільярда євро і це вже шоста виплата в межах масштабної програми Ukraine Facility.

Про це повідомляє з посиланням на офіційну заяву європейської інституції прем'єрка України Юлія Свириденко.

"Домашнє завдання" виконано

Гроші європейці дають не просто так. Умовою траншу були конкретні реформи. Європейські посадовці підтвердили: український уряд успішно реалізував вісім обов'язкових кроків. Крім того, Київ закрив старий борг — виконав одну умову, яка тягнулася ще з четвертого траншу.

Загальна статистика виглядає переконливо: із 68 індикаторів, передбачених на цьому етапі, Україна виконала вже 63.

Юлія Свириденко уточнила, за що саме Європа переказує кошти. Зміни торкнулися управління державними фінансами та судової системи.

Також влада попрацювала над "зеленим переходом", захистом довкілля та покращенням бізнес-середовища.

"Цей шостий транш є важливим для забезпечення фінансової стійкості України під час повномасштабного вторгнення", — наголосила Свириденко.

Куди підуть гроші

Європейські кошти спрямують на дві ключові речі:

макрофінансова стабільність: це подушка безпеки для економіки;

робота держапарату: забезпечення безперебійного функціонування державного управління в умовах війни (зарплати, соціальні видатки тощо).

Ukraine Facility — це фундамент європейської підтримки. Програма стартувала 1 березня 2024 року. Вона розрахована на чотири роки (до 2027-го). Загальний обсяг фінансування — до 50 мільярдів євро. Це гранти та позики, які допомагають Україні не лише вистояти, а й модернізуватися на шляху до членства в ЄС.

Раніше ексміністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде спрогнозувала, коли Україна може стати повноцінним членом ЄС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про нове рішення Нідерландів в межах програми PURL. Кошти від допомоги спрямують на закупівлю американської зброї, зокрема систем ППО та винищувачів F-16.