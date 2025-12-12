Киев выполнил требования Брюсселя по реформам — согласован очередной транш помощи на 2,3 миллиарда евро

Заседание Совета ЕС. Иллюстративное фото: Совет ЕС

Совет Европейского Союза дал зеленый свет на выделение очередного транша помощи при выполнении условий проведения реформ. Речь идет о сумме в 2,3 миллиарда евро и это уже шестая выплата в рамках масштабной программы Ukraine Facility.

Об этом сообщает со ссылкой на официальное заявление европейской институции премьер Украины Юлия Свириденко.

Реклама

Читайте также:

"Домашнее задание" выполнено

Деньги европейцы дают не просто так. Условием транша были конкретные реформы. Европейские чиновники подтвердили: украинское правительство успешно реализовало восемь обязательных шагов. Кроме того, Киев закрыл старый долг - выполнил одно условие, которое тянулось еще с четвертого транша.

Общая статистика выглядит убедительно: из 68 индикаторов, предусмотренных на этом этапе, Украина выполнила уже 63.

Юлия Свириденко уточнила, за что именно Европа переводит средства. Изменения коснулись управления государственными финансами и судебной системы.

Также власть поработала над "зеленым переходом", защитой окружающей среды и улучшением бизнес-среды.

"Этот шестой транш является важным для обеспечения финансовой устойчивости Украины во время полномасштабного вторжения", — отметила Свириденко.

Куда пойдут деньги

Европейские средства направят на две ключевые вещи:

макрофинансовая стабильность: это подушка безопасности для экономики;

работа госаппарата: обеспечение бесперебойного функционирования государственного управления в условиях войны (зарплаты, социальные расходы и т.д.).

Ukraine Facility — это фундамент европейской поддержки. Программа стартовала 1 марта 2024 года. Она рассчитана на четыре года (до 2027-го). Общий объем финансирования - до 50 миллиардов евро. Это гранты и займы, которые помогают Украине не только выстоять, но и модернизироваться на пути к членству в ЕС.

Ранее экс-министр иностранных дел Швеции Анн Линде спрогнозировала, когда Украина может стать полноценным членом ЕС.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о новом решении Нидерландов в рамках программы PURL. Средства от помощи направят на закупку американского оружия, в частности систем ПВО и истребителей F-16.