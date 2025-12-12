Киев выполнил требования Брюсселя по реформам — согласован очередной транш помощи на 2,3 миллиарда евро

Деньги для стабильности — сколько ЕС даст в новом транше Украине
Совет Европейского Союза дал зеленый свет на выделение очередного транша помощи при выполнении условий проведения реформ. Речь идет о сумме в 2,3 миллиарда евро и это уже шестая выплата в рамках масштабной программы Ukraine Facility.
Об этом сообщает со ссылкой на официальное заявление европейской институции премьер Украины Юлия Свириденко.
"Домашнее задание" выполнено
Деньги европейцы дают не просто так. Условием транша были конкретные реформы. Европейские чиновники подтвердили: украинское правительство успешно реализовало восемь обязательных шагов. Кроме того, Киев закрыл старый долг - выполнил одно условие, которое тянулось еще с четвертого транша.
Общая статистика выглядит убедительно: из 68 индикаторов, предусмотренных на этом этапе, Украина выполнила уже 63.
Юлия Свириденко уточнила, за что именно Европа переводит средства. Изменения коснулись управления государственными финансами и судебной системы.
Также власть поработала над "зеленым переходом", защитой окружающей среды и улучшением бизнес-среды.
"Этот шестой транш является важным для обеспечения финансовой устойчивости Украины во время полномасштабного вторжения", — отметила Свириденко.
Куда пойдут деньги
Европейские средства направят на две ключевые вещи:
- макрофинансовая стабильность: это подушка безопасности для экономики;
- работа госаппарата: обеспечение бесперебойного функционирования государственного управления в условиях войны (зарплаты, социальные расходы и т.д.).
Ukraine Facility — это фундамент европейской поддержки. Программа стартовала 1 марта 2024 года. Она рассчитана на четыре года (до 2027-го). Общий объем финансирования - до 50 миллиардов евро. Это гранты и займы, которые помогают Украине не только выстоять, но и модернизироваться на пути к членству в ЕС.
Ранее экс-министр иностранных дел Швеции Анн Линде спрогнозировала, когда Украина может стать полноценным членом ЕС.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о новом решении Нидерландов в рамках программы PURL. Средства от помощи направят на закупку американского оружия, в частности систем ПВО и истребителей F-16.
Читайте Новини.LIVE!