Україна підписує угоду із США — Гончаренко вимагає прозорості

Народний депутат України Олексій Гончаренко. Фото: УНІАН

Народний депутат Олексій Гончаренко під час засідання Верховної Ради звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із запитаннями щодо безпекової угоди між Україною та США, яку планують підписати сьогодні у Вашингтоні. За словами депутата, парламент не отримав офіційного тексту угоди, а зміст документа став відомий лише завдяки публікаціям у ЗМІ.

Про це Олексій Гончаренко повідомив на власному каналі у Telegram.

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Гончаренко вимагав пояснень щодо її змісту, подальших кроків щодо виконання, функціонування відповідного Фонду та гарантій безпеки для України.

У відповідь прем'єр заявив, що гарантії безпеки від США "вже існують" та що угода має рамковий характер, а її подальші деталі ще напрацьовуватимуться. Також Шмигаль запевнив, що Україна вже має близько 30 угод про гарантії безпеки, деякі з яких діють і передбачають надання зброї.

Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Однак питання щодо публічного оприлюднення тексту документа так і залишилося без чіткої відповіді. Гончаренко висловив обурення тим, що парламент досі не ознайомлений зі змістом угоди, яку підписуватиме уряд. Він також зазначив, що документ не розміщено на офіційному сайті Кабміну, що лише підсилює питання щодо прозорості процесу.

Заяви Гончаренка. Фото: скриншот

Натомість згодом Шмигаль заявив у відповідь нардепу, що США має надати Україні тристоронній вид допомоги.

"Ця угода є абсолютно рамковою політичною декларацією про намір уряду України з Урядом США укласти відповідний міжнародний договір. Внесок США буде у трьох видах: фінансовому, безпековому, економічна допомога", — сказав Гончаренку Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський підпише у Вашингтоні угоду із Дональдом Трампом про видобуток рідкісних земельних копалин в Україні. Стали відомі нюанси щодо умов та переваги для кожної зі сторін угоди.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що Україна отримає гарантії безпеки виключно після підписання договору.