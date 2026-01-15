ТСК може розглянути справу Юлії Тимошенко - Гончаренко

Гончаренко пояснив, чому справа Тимошенко є викликом для уряду
У Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради можуть розглянути справу народної депутатки Юлії Тимошенко. При цьому коментувати ситуацію навколо цієї справи насамперед має сама нардепка.
Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко в коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.
Справи Тимошенко
Гончаренко наголосив, що подія є безпрецедентною та становить серйозний виклик для українського парламенту.
Нардеп зазначив, що раніше Верховна Рада вже стикалася з випадками, коли народним депутатам оголошували підозри у корупційних злочинах, після чого вони вносили заставу та виходили з-під варти.
"Я це називаю "МФО СІЗО". Але такого ще не було, щоб серед підозрюваних була очільниця парламентської фракції", — сказав він.
Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Як зʼясувалось, йдеться про Юлію Тимошенко.
Після цього Юлія Тимошенко заявила, що аудіозаписи, які фігурують у матеріалах розслідування НАБУ, не мають до неї жодного стосунку.
