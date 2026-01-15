Відео
Гончаренко пояснив, чому справа Тимошенко є викликом для уряду

Гончаренко пояснив, чому справа Тимошенко є викликом для уряду

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 23:49
ТСК може розглянути справу Юлії Тимошенко - Гончаренко
Юлія Тимошенко. Фото: Новини.LIVE

У Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради можуть розглянути справу народної депутатки Юлії Тимошенко. При цьому коментувати ситуацію навколо цієї справи насамперед має сама нардепка.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко в коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Справи Тимошенко

Гончаренко наголосив, що подія є безпрецедентною та становить серйозний виклик для українського парламенту.

Нардеп зазначив, що раніше Верховна Рада вже стикалася з випадками, коли народним депутатам оголошували підозри у корупційних злочинах, після чого вони вносили заставу та виходили з-під варти.

"Я це називаю "МФО СІЗО". Але такого ще не було, щоб серед підозрюваних була очільниця парламентської фракції", — сказав він.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Як зʼясувалось, йдеться про Юлію Тимошенко.

Після цього Юлія Тимошенко заявила, що аудіозаписи, які фігурують у матеріалах розслідування НАБУ, не мають до неї жодного стосунку

Анастасія Писаненко
Автор:
Анастасія Писаненко
