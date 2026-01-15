Видео
Гончаренко объяснил, почему дело Тимошенко является вызовом

Гончаренко объяснил, почему дело Тимошенко является вызовом

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 23:49
ВСК может рассмотреть дело Юлии Тимошенко - Гончаренко
Юлия Тимошенко. Фото: Новини.LIVE

Во Временной следственной комиссии Верховной Рады могут рассмотреть дело народного депутата Юлии Тимошенко. При этом комментировать ситуацию вокруг этого дела прежде всего должна сама нардеп.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Читайте также:

Дела Тимошенко

Гончаренко отметил, что событие является беспрецедентным и представляет серьезный вызов для украинского парламента.

Нардеп отметил, что ранее Верховная Рада уже сталкивалась со случаями, когда народным депутатам объявляли подозрения в коррупционных преступлениях, после чего они вносили залог и выходили из-под стражи.

"Я это называю "МФО СИЗО". Но такого еще не было, чтобы среди подозреваемых была руководительница парламентской фракции", — сказал он.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам. Как выяснилось, речь идет о Юлии Тимошенко.

После этого Юлия Тимошенко заявила, что аудиозаписи, которые фигурируют в материалах расследования НАБУ, не имеют к ней никакого отношения.

Юлия Тимошенко Алексей Гончаренко НАБУ коррупция расследование
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
