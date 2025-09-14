Атака дронів РФ на Румунію — Ян Ліпавський зробив заяву

Ян Ліпавський. Фото: x.com/JanLipavsky

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на порушення російським дроном повітряного простору Румунії. Він наголосив, що Росія "продовжує провокувати" країни НАТО.

Про це голова МЗС Чехії заявив у X.

Ліпавський висловився про появу дронів РФ у небі Румунії

За словами міністра, Росія має понести відповідальність за провокації країн НАТО, які почастішали останніми днями. Він також наголосив, що Чехія готова підтримати подальші санкції проти країни-агресорки.

"Росія продовжує провокувати. Минулої ночі — Румунія. Я не вірю в російські "помилки". Як союзники по НАТО, ми залишаємося пильними. Росія має заплатити конкретну ціну за свої провокації проти НАТО. Саме тому Чехія підтримує подальші санкції", — заявив Ліпавський.

Нагадаємо, інцидент стався 13 вересня, коли винищувачі F-16 перехопили російський безпілотник над румунським містом Тулча. Його маршрут відстежували до району Кілія-Веке. Дрон не пролітав над житловими територіями і не загрожував цивільним.

А також президент Володимир Зеленський прокоментував проліт дронів над Румунією та зазначив, що у цій ситуації про випадковість не йдеться.

