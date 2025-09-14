Атака дронов РФ на Румынию - Ян Липавский сделал заявление

Ян Липавский. Фото: x.com/JanLipavsky

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отреагировал на нарушение российским дроном воздушного пространства Румынии. Он подчеркнул, что Россия "продолжает провоцировать" страны НАТО.

Об этом глава МИД Чехии заявил в X.

По словам министра, Россия должна понести ответственность за провокации стран НАТО, которые участились в последние дни. Он также подчеркнул, что Чехия готова поддержать дальнейшие санкции против страны-агрессора.

"Россия продолжает провоцировать. Прошлой ночью — Румыния. Я не верю в российские "ошибки". Как союзники по НАТО, мы остаемся бдительными. Россия должна заплатить конкретную цену за свои провокации против НАТО. Именно поэтому Чехия поддерживает дальнейшие санкции", — заявил Липавский.

Напомним, инцидент произошел 13 сентября, когда истребители F-16 перехватили российский беспилотник над румынским городом Тулча. Его маршрут отслеживали до района Килия-Веке. Дрон не пролетал над жилыми территориями и не угрожал гражданским.

А также президент Владимир Зеленский прокомментировал пролет дронов над Румынией и отметил, что в этой ситуации о случайности речь не идет.