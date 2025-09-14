Видео
Глава МИД Чехии заявил, что РФ должна ответить за свои провокации

Глава МИД Чехии заявил, что РФ должна ответить за свои провокации

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 17:42
Атака дронов РФ на Румынию - Ян Липавский сделал заявление
Ян Липавский. Фото: x.com/JanLipavsky

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отреагировал на нарушение российским дроном воздушного пространства Румынии. Он подчеркнул, что Россия "продолжает провоцировать" страны НАТО.

Об этом глава МИД Чехии заявил в X.

Липавский высказался о появлении дронов РФ в небе Румынии

По словам министра, Россия должна понести ответственность за провокации стран НАТО, которые участились в последние дни. Он также подчеркнул, что Чехия готова поддержать дальнейшие санкции против страны-агрессора.

"Россия продолжает провоцировать. Прошлой ночью — Румыния. Я не верю в российские "ошибки". Как союзники по НАТО, мы остаемся бдительными. Россия должна заплатить конкретную цену за свои провокации против НАТО. Именно поэтому Чехия поддерживает дальнейшие санкции", — заявил Липавский.

Напомним, инцидент произошел 13 сентября, когда истребители F-16 перехватили российский беспилотник над румынским городом Тулча. Его маршрут отслеживали до района Килия-Веке. Дрон не пролетал над жилыми территориями и не угрожал гражданским.

А также президент Владимир Зеленский прокомментировал пролет дронов над Румынией и отметил, что в этой ситуации о случайности речь не идет.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
