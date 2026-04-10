Гідрометцентр попереджає про опади в Україні сьогодні

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на п'ятницю, 10 квітня, повідомили синоптики. В цей день територія України продовжить перебувати під впливом циклону та холодної вологої повітряної маси на висотах. У зв'язку з цим очікується хмарна погода з проясненнями. Причому вночі місцями місцями і на південному сході повсюди, а вдень в Україні, крім західних областей — буде невеликий дощ та мокрий сніг. В Карпатах вночі тех пройшов невеликий сніг, день пройде без опадів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 10 квітня від Укргідрометцентру

Погода в Україні 10 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме переважно північно-західний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура становила 0...-3 °С, вдень буде +3...+8 °С, а на півдні, сході країни та Закарпатті до +11 °С. Тим часом в Карпатах температура вночі становитиме -2...-7 °С, вдень буде близько 0 °С.

Карта температури повітря на 10 квітня. Фото: Meteoprog

У Києві та області сьогодні теж буде хмарна погода з проясненнями. Місцями очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становила 0...-3 °С. Вдень +3...+8 °С. Водночас у Києві вночі заморозки 0...-2 °С, а вдень температура триматиметься на рівні +4...+6 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні протягом дня в більшості областей України буде +3...+7 °С тепла, і лише у південній частині та південному сході +7...+11 °С. Вітер дутиме північний, північно-західний, буде помірним, але часом із сильними поривами.

Також Діденко пише, що у північних, центральних областях та на Харківщині очікуються дощ, місцями мокрий сніг. У південній частині, в Луганській області, Донецькій та Дніпропетровській — теж дощ. Водночас у західних областях - без істотних опадів.

Тим часом у Києві очікується дощ з мокрим снігом. Синоптики прогнозувала, що вночі буде +1...+3 °С, на околицях заморозки 0...-3 °С. Вдень в столиці буде близько +5 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора 9 квітня в Україні теж був сильний вітер з мокрим снігом. Також синоптики прогнозували ожеледицю та оголосили II рівень небезпечності.

Також ми інформували, що 2 квітня Грецію накрила африканська пилова буря. Через африканський пил довелося змінювати маршрути рейсів.