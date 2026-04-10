Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гідрометцентр попереджає про опади в Україні сьогодні

Гідрометцентр попереджає про опади в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 05:50
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на п'ятницю, 10 квітня, повідомили синоптики. В цей день територія України продовжить перебувати під впливом циклону та холодної вологої повітряної маси на висотах. У зв'язку з цим очікується хмарна погода з проясненнями. Причому вночі місцями місцями і на південному сході повсюди, а вдень в Україні, крім західних областей — буде невеликий дощ та мокрий сніг. В Карпатах вночі тех пройшов невеликий сніг, день пройде без опадів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 10 квітня від Укргідрометцентру

Погода в Україні 10 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме переважно північно-західний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура становила 0...-3 °С, вдень буде +3...+8 °С, а на півдні, сході країни та Закарпатті до +11 °С. Тим часом в Карпатах температура вночі становитиме -2...-7 °С, вдень буде близько 0 °С.

Карта температури повітря на 10 квітня. Фото: Meteoprog

У Києві та області сьогодні теж буде хмарна погода з проясненнями. Місцями очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становила 0...-3 °С. Вдень +3...+8 °С. Водночас у Києві вночі заморозки 0...-2 °С, а вдень температура триматиметься на рівні +4...+6 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні протягом дня в більшості областей України буде +3...+7 °С тепла, і лише у південній частині та південному сході +7...+11 °С. Вітер дутиме північний, північно-західний, буде помірним, але часом із сильними поривами.

Також Діденко пише, що у північних, центральних областях та на Харківщині очікуються дощ, місцями мокрий сніг. У південній частині, в Луганській області, Донецькій та Дніпропетровській — теж дощ. Водночас у західних областях - без істотних опадів.

Тим часом у Києві очікується дощ з мокрим снігом. Синоптики прогнозувала, що вночі буде +1...+3 °С, на околицях заморозки 0...-3 °С. Вдень в столиці буде близько +5 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора 9 квітня в Україні теж був сильний вітер з мокрим снігом. Також синоптики прогнозували ожеледицю та оголосили II рівень небезпечності. 

Також ми інформували, що 2 квітня Грецію накрила африканська пилова буря. Через африканський пил довелося змінювати маршрути рейсів. 

Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації