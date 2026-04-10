Гидрометцентр предупреждает об осадках в Украине сегодня

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на пятницу, 10 апреля, сообщили синоптики. В этот день территория Украины продолжит находиться под влиянием циклона и холодной влажной воздушной массы на высотах. В связи с этим ожидается облачная погода с прояснениями. Причем ночью местами местами и на юго-востоке повсеместно, а днем в Украине, кроме западных областей - будет небольшой дождь и мокрый снег. В Карпатах ночью тех прошел небольшой снег, день пройдет без осадков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 10 апреля от Укргидрометцентра

Погода в Украине 10 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-западный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с.

Температура составила 0...-3 °С, днем будет +3...+8 °С, а на юге, востоке страны и Закарпатье до +11 °С. Тем временем в Карпатах температура ночью составит -2...-7 °С, днем будет около 0 °С.

Карта температуры воздуха на 10 апреля. Фото: Meteoprog

В Киеве и области сегодня тоже будет облачная погода с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью составила 0...-3 °С. Днем +3...+8 °С. В то же время в Киеве ночью заморозки 0...-2 °С, а днем температура будет держаться на уровне +4...+6 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня в течение дня в большинстве областей Украины будет +3...+7 °С тепла, и только в южной части и юго-востоке +7...+11 °С. Ветер будет дуть северный, северо-западный, будет умеренным, но временами с сильными порывами.

Также Диденко пишет, что в северных, центральных областях и на Харьковщине ожидаются дождь, местами мокрый снег. В южной части, в Луганской области, Донецкой и Днепропетровской - тоже дождь. В то же время в западных областях - без существенных осадков.

Тем временем в Киеве ожидается дождь с мокрым снегом. Синоптики прогнозировали, что ночью будет +1...+3 °С, в окрестностях заморозки 0...-3 °С. Днем в столице будет около +5 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, вчера 9 апреля в Украине тоже был сильный ветер с мокрым снегом. Также синоптики прогнозировали гололедицу и объявили II уровень опасности.

Также мы информировали, что 2 апреля Грецию накрыла африканская пылевая буря. Из-за африканской пыли пришлось менять маршруты рейсов.