Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності: якою буде погода завтра

Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності: якою буде погода завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 19:02
Погода в Україні 9 квітня — синоптики попередили про небезпеку
Мокрий сніг та дощ. Фото: Новини.LIVE

В Україні у четвер, 9 квітня, буде холодна погода з сильним вітром та мокрим снігом. Крім того, місцями можлива ожеледиця, а синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності. Вночі температура повітря опуститься до -3 °С.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі та Meteoprog

Погода на 9 квітня від Укргідрометцентру

Завтра погода в Україні не покращиться. Циклон зумовлюватиме невеликі дощі та мокрий сніг. Також падатиме тиск, вологість повітря залишатиметься високою, а сильний вітер з північних напрямків додаватиме відчуття дискомфорту. Крім того, вночі та вранці на сході країни місцями буде утворюватися туман

Якою буде погода в Україні 9 квітня
Карта температур в Україні 9 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Найближчої ночі температура повітря буде в межаз +1...+6 °С. Однак на поверхні ґрунту можливі заморозки. А в східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях і в повітрі буде 0...-3 °С.

Натомість денні максимуми сягатимуть +3...+8 °С, а на півдні та сході країни повітря прогріється до +11 °С.

Читайте також:

Через заморозки 0...-3 °С на поверхні ґрунту 9, 10 та 11 квітні синоптики оголосили І рівень небезпечності по всій Україні.

Прогноз погоди в Україні 9 квітня
Попередження про небезпечні явища 9 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Водночас вночі 10-11 квітня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях через заморозки оголосили ІІ рівень небезпечності

ІІ рівень небезпечності в Україні 10-11 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 9 квітня від Meteoprog

За даними синоптиків, 9 квітня продовжиться період холодної та вологої погоди по всій Україні. Пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, у західних та північних областях переважно мокрий сніг.

Якою буде погода в Україні 9 квітня
Карта температур на завтра, 9 квітня. Фото: Meteoprog

Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С, у Карпатському регіоні близько 0 °С.

Як повідомляє Новини.LIVE, сьогодні в Україні також були заморозки. Упродовж дня в більшості областей йдуть дощі. Окрім того, був сильний вітер з поривами 15-20 м/с.

Також ми писали, що кілька днів тому Грецію накрила африканська пилова буря. Вона паралізувала авіаційне та морське сполучення, а на Криті через африканський пил довелося змінювати маршрути рейсів.

погода погода в Україні заморозки
Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації