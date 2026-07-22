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Головна Новини дня Гідрометцентр попередив про дощі і спеку в Україні сьогодні

Гідрометцентр попередив про дощі і спеку в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 05:00
Гідрометцентр попередив про дощі і спеку в Україні сьогодні
Люди під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на середу, 22 липня, повідомили синоптики. В цей день в країні очікується спокійною без значних опадів, однак у низці областей можуть бути короткочасні дощі та грози. Водночас буде тепло, але найтепліше на півдні та сході країни.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз Українського гідрометцентру

За даними синоптиків, 22 липня більшість областей України перебуватиме під впливом прохолоднішого повітря з північного заходу. Через це температура буде комфортною, без сильної спеки.

Водночас у зоні впливу атмосферного фронту вночі на сході країни, а вдень у південно-західних областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

На Одещині прогнозують значні опади, а в окремих районах можливі град і шквали зі швидкістю вітру до 15–20 м/с.

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У більшості областей буде мінлива хмарність без опадів. Вітер очікується західний та північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі становила — +10…+15 градусів;
  • вдень — +21…+26 градусів;
  • у південних та східних областях — до +24…+29 градусів.
Дощі, грози та до +31: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 22 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз Наталки Діденко

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, найтепліша погода 22 липня очікується у Криму, на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Дніпропетровщині.

Там температура вдень може піднятися до +26…+31 градуса.

Найпрохолодніше буде у західних та північних областях — на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині. Там температура становитиме близько +19…+22 градусів.

На решті території України прогнозують +22…+25 градусів.

Дощі з грозами, за словами Діденко, можливі на Одещині, Миколаївщині, місцями на Черкащині та Закарпатті. Більша частина країни залишатиметься без істотних опадів.

У Києві 22 липня очікується комфортна погода: мінлива хмарність, сонце та температура близько +22…+23 градусів.

Синоптикиня також зазначила, що вже з наступного тижня в Україну поступово повернеться спекотна погода.

Новини.LIVE писали, що у третій декаді липня в Україні очікується надходження теплих і вологих повітряних мас із південного та південно-західного напрямків Європи. Через зниження атмосферного тиску територію країни періодично перетинатимуть атмосферні фронти, які принесуть дощі в більшість областей.

Новини.LIVE інформували, що у середу, 22 липня, в більшості областей України прогнозують нестійкі погодні умови через вплив області зниженого атмосферного тиску. У центральних та південно-західних регіонах можливі сильні дощі й зливи, місцями — град та шквали. Водночас без істотних опадів залишаться лише східні райони, Закарпаття та Крим.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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