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Главная Новости дня Гидрометцентр предупредил о дождях и жаре в Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о дождях и жаре в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 05:00
Гидрометцентр предупредил о дождях и жаре в Украине сегодня
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на среду, 22 июля. В этот день в стране ожидается спокойная погода без значительных осадков, однако в ряде областей возможны кратковременные дожди и грозы. При этом будет тепло, но теплее всего на юге и востоке страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз Украинского гидрометцентра

По данным синоптиков, 22 июля большинство областей Украины будет находиться под влиянием более прохладного воздуха с северо-запада. Благодаря этому температура будет комфортной, без сильной жары.

В то же время в зоне влияния атмосферного фронта ночью на востоке страны, а днем в юго-западных областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В Одесской области прогнозируются значительные осадки, а в отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью ветра до 15–20 м/с.

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В большинстве областей будет переменная облачность без осадков. Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью составляла — +10…+15 градусов;
  • днём — +21…+26 градусов;
  • в южных и восточных областях — до +24…+29 градусов.
Дощі, грози та до +31: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні - фото 1
Прогноз погоды на 22 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, самая теплая погода 22 июля ожидается в Крыму, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.

Там дневная температура может подняться до +26…+31 градуса.

Прохладнее всего будет в западных и северных областях — на Волыни, в Ровенской, Житомирской и Черниговской областях. Там температура составит около +19…+22 градусов.

На остальной территории Украины прогнозируют +22…+25 градусов.

Дожди с грозами, по словам Диденко, возможны в Одесской, Николаевской областях, местами в Черкасской области и Закарпатье. Большая часть страны останется без значительных осадков.

В Киеве 22 июля ожидается комфортная погода: переменная облачность, солнце и температура около +22…+23 градусов.

Синоптик также отметила, что уже со следующей недели в Украину постепенно вернется жаркая погода.

Новини.LIVE сообщали, что в третьей декаде июля в Украине ожидается приток тёплых и влажных воздушных масс с юга и юго-запада Европы. Из-за понижения атмосферного давления территорию страны будут периодически пересекать атмосферные фронты, которые принесут дожди в большинство областей.

Новини.LIVE сообщали, что в среду, 22 июля, в большинстве областей Украины прогнозируются нестабильные погодные условия из-за влияния области пониженного атмосферного давления. В центральных и юго-западных регионах возможны сильные дожди и ливни, местами — град и шквалы. При этом без значительных осадков останутся лишь восточные районы, Закарпатье и Крым.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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