Гетманцев навів приклад успішного керування підприємством державою

Питання ефективності державного управління в Україні знову опинилося в центрі уваги на тлі обговорень майбутнього державних підприємств. Декотрим компаніям вдалося наростити прибутки та навіть позбутис боргів, але це залежить від багатьох факторів.

Таку думку висловив Данило Гетманцев, йдеться у випуску проєкту Новини.LIVE "Наша справа".

Гетманцев навів приклад, коли держуправління пішло на користь

За його словами, успішна робота державних підприємств можлива, однак залишається радше винятком, а не правилом. Як приклад він навів саме "Укртатнафту", яка до 2022 року перебувала у приватному управлінні й демонструвала збиткові фінансові показники. Після переходу під контроль держави компанія не лише стабілізувала діяльність, а й повністю закрила понад 3 млрд грн податкової заборгованості.

"Тобто ви бачите, що можна зробити з державною підприємством, якщо не красити", — зауважив Данило Гетманцев.

Гетманцев зауважив, що в більшості державних компаній вигоду отримує не власник держава, а управлінський менеджмент. Саме тому він підтримує ідею приватизації підприємств, які не мають стратегічного значення для економіки або безпеки країни.

"Безперечно, цим мовою не можна йти про енергату чи інші державні монополії, але якщо мова йде про просте державне підприємство, ми вочевидь бачимо, що держава є неефективним власником. Нехай йде в приватні руки, платить податки, створює робочі місця і, власне, заробляє гроші приватному власнику і в тому числі держави податками", — підсумував Данило Гетманцев.

